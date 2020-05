Cultura.- Matt Bellamy publica una intensa pero optimista canción inspirada por el confinamiento

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

El líder de Muse, Matt Bellamy, estrena este viernes una nueva canción en solitario titulada 'Tomorrow's world' y que está inspirada por el confinamiento global a causa del coronavirus.

"Esta canción captura mi estado de ánimo y mis sentimientos mientras estoy encerrado. Me han recordado lo que realmente importa en la vida y he descubierto un creciente optimismo, aprecio y esperanza para el futuro", plantea el música inglés.

Se trata de una melancólica balada al piano con la intensidad melodramática habitual de Bellamy que, en contra de lo que puede parecer en un primer momento, ofrece una mirada optimista hacia el futuro: "Look to tomorrow. The end of our sorrows, our world could be so full of joy".

Este es el segundo tema en solitario que Matthew Bellamy publica en toda su carrera, después de aquel 'Pray (High Valyrian)' para Juego de Tronos editado en 2019.