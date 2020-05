Fútbol.- Lopetegui: "Por encima de los miedos están la ambición y las ganas"

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

El entrenador del Sevilla FC, Julen Lopetegui, reconoció este viernes que son días extraños en la vuelta al trabajo con una crisis del coronavirus que sigue afectando seriamente al país, al tiempo que vio normal "el miedo" de los jugadores, aunque aseguró que por encima están "la ambición y las ganas".

"Estábamos primero ilusionados, con ganas de encontrarnos y volver a empezar, aunque sea de una forma más extraña, pero empezando esta puesta a punto y adaptándonos a las nuevas normas para que todo vaya de la mejor manera. Con la ilusión del primer día y la novedad de un protocolo al que nos iremos adaptando, pero la palabra principal es ilusión", dijo en una entrevista con SFC Radio.

El técnico explicó cómo será la rutina de los primeros días de entrenamientos individuales, en el primer paso hacia el esperado regreso de la competición si lo permite la pandemia de coronavirus. "Hemos llegado sobre las ocho menos cuarto y han ido llegando los tres primeros jugadores. Hacen un trayecto de trabajo en dos campos y van entrando hasta que tenemos nueve jugadores entre los dos campos más dos porteros en el campo 1", dijo.

"Una vez que entran, salen por otro lado y está todo bien organizado para ese primer contacto con los trabajos individuales, que es un avance sobre lo que hacían en casa y son sensaciones más parecidas a las de un futbolista, aunque aún están lejos porque todo eso no se recuperará hasta que no se pueda hacer un trabajo colectivo", añadió, buscando una "adaptación paulatina".

Además, Lopetegui explicó el miedo que pueden sentir los futbolistas. "Los jugadores son personas y no son ajenos a la realidad social. El fútbol es un deporte de contacto y siempre existe un riesgo. Los jugadores saben que están bien protegidos. Por encima de los miedos están la ambición y las ganas y poco a poco todo esto irá creciendo y mejorando", explicó.

El técnico del Sevilla no quiso olvidar que la situación del país es trágica. "En el 11-M en Madrid hubo 190 muertos y nos hemos acostumbrado a que haya más de un 11-M al día. No me alejaría de lo que está sucediendo, pero dentro de esa situación hay lugar a la esperanza. Están mejorando los datos pero hay que hablar con mucha pena con que haya solo un muerto", dijo.

"Se están minimizando los riesgos en todas las profesiones y tenemos que dar lo mejor de nosotros. Cuanto más tiempo estemos entrenando juntos, más normalidad le daremos a la competición y a la mentalidad del jugador", zanjó.