Baloncesto.-Pau Gasol: "¿Retirada? Me he puesto dos veces en el quirófano para darme la oportunidad de seguir jugando"

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

El jugador español de baloncesto Pau Gasol no piensa en la retirada pese al porlongado tiempo de recuperación y asegura que ha pasado dos veces por el quirófano para poder tener "la oportunidad de seguir jugando" casi a sus 40 años.

Gasol no juega un partido oficial desde el 10 de marzo de 2019, defendiendo la camiseta de los Milwaukee Bucks, precisamente en San Antonio contra los Spurs, su anterior equipo. Al ser preguntado por su futuro y una posible retirada, el de Sant Boi prefiere ser prudente.

"Esa es una de las preguntas que refleja esa incertidumbre de futuro. No lo sé", dijo en declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press. "Me he puesto dos veces en el quirófano para poder darme la oportunidad de seguir jugando al baloncesto", añadió el jugador catalán, que cumplirá los 40 años el próximo 6 de julio.

"También es un poco confuso el hecho de que el tiempo está a mi favor o pueda ir en mi contra. Por un lado, me puede dar un poquito más de margen para recuperar el pie, pero por otro aumenta mi tiempo de inactividad y no competición y todo eso no juega a mi favor", reconoció el mayor de los Gasol.

Por último, el internacional español aseguró que es el momento de "dejar las diferencias a un lado" para sumar y salir más fuertes como sociedad tras la pandemia del coronavirus. Desde Estados Unidos afirma que "todo el mundo tiene que trabajar por una solución común. No es el momento de las críticas y la tensión, sé que a veces son inevitables y muy humanas, pero hay que ser constructivos en este momento", zanjó.