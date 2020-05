AMP.- Fútbol.- El portero del Betis Joel revela su positivo mientras que Juanmi y Pedraza tienen anticuerpos

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El portero del Real Betis Balompié Joel Robles ha revelado este domingo que es uno de los cinco jugadores que anunció LaLiga que han dado positivo por coronavirus, mientras que los también béticos Juanmi Jiménez y Alfonso Pedraza anunciaron que tienen anticuerpos.

"Quería confirmar mi positivo en PCR de coronavirus. Tanto mi mujer con el embarazo como mi hija pequeña y yo estamos perfectos. Soy asintomático, no hemos tenido ningún síntoma ni malestar durante las últimas semanas", señaló el meta en un vídeo publicado en su cuenta oficial de la red social Twitter.

El guardameta getafense, de 29 años, insistió en la peligrosidad del COVID-19, que contrajo aun extremando las medidas de seguridad e higiene. "Seguiré entrenando en casa, con las indicaciones del servicio médico. Os quiero decir una cosa: prudencia. Yo he sido responsable, me he protegido cada vez que he salido de casa con guantes y mascarilla, y tengo el virus", subrayó.

"Pensad en vosotros, en los que queréis y sobre todo en esas personas que están en primera línea velando por nuestra seguridad. Os mando un fuerte abrazo. No os relajéis y cuidaros", concluyó.

Mientras, Juanmi y Pedraza desvelaron la presencia de anticuerpos en sus análisis. A pesar de haber pasado ya el virus, ambos seguirán en casa unos días más. "Escribo estas líneas para confirmar que según los test realizados en el club he dado negativo en el PCR, pero presento anticuerpos del COVID-19. Por precaución seguiré unos días trabajando desde casa. Por suerte lo he pasado asintomático y mi mujer y el bebé que estamos esperando están en perfectas condiciones", dijo Juanmi.

El delantero del Betis agradeció el trabajo de todos los que luchan contra la pandemia en primera línea y pidió también mucha prudencia. "Soy el ejemplo de que pese a salir siempre protegido y siguiendo las indicaciones de Sanidad me contagié. Por ello, por favor, extremad las precauciones. El virus sigue ahí fuera", afirmó.

Por otro lado, Pedraza explicó su caso también en redes sociales. "He dado PCR negativo pero como los análisis indican que tengo restos de anticuerpos, por precaución/protocolo, voy a seguir entrenando unos días más en casa… Muy pronto estaré con vosotros, equipo", contó, agradeciendo los mensajes de ánimo y preocupación.

Este mismo domingo, LaLiga confirmaba que ha detectado cinco casos positivos por coronavirus en los equipos de LaLiga Santander y LaLiga SmartBank durante las pruebas médicas para reanudar los entrenamientos, todos ellos "asintomáticos".