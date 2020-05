¡Otra enfermedad! Investigan contagio de hepatitis de ratas a humanos

Otra enfermedad está en el ojo de la ciencia en medio de la pandemia por el coronavirus. Ahora los médicos intentan establecer el mecanismo de transmisión de hepatitis E, de ratas a humanos.

La investigación está siendo realizada en Hong Kong, donde se han descrito 11 casos, informó el diario argentino La Nación. La hepatitis E afecta regularmente a las ratas, pero no se ha determinado cómo la transmiten.

El peligro, contó un científico a CNN, es que la enfermedad "pueda estar saltando de las ratas callejeras a los humanos en todas partes del mundo", explicó. Se trata de Siddharth Sridhar, de la Universidad de Hong Kong.

UNA DE LAS HIPÓTESIS DEL CONTAGIO DE LA HEPATITIS

La primera hipótesis que han manejado los médicos es que "la transmisión pueda darse por agua contaminada por heces fecales de ratas enfermas".

CNN reseñó el caso de contagio de un paciente de 61 años. "No hay ratas en su casa, sus familiares no tienen síntomas y no ha viajado recientemente", agregaron.

El primer caso de hepatitis E fue detectado en Hong Kong en 2018. Desde allí se ha hecho seguimiento a los pacientes, sin haber logrado determinar la forma de contagio.

A TENER CUIDADO CON LA CARNE DE CERDO

La alerta se hace desde Hong Kong en medio de la pandemia por el coronavirus. La enfermedad tuvo su primer brote epidémico en los últimos días de 2019 en Wuhan, China.

El periódico californiano La Opinión ha publicado el reporte del Centro de Control de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos. "La hepatitis E puede transmitirse, además, por el consumo de carne de cerdo, jabalí y venado mal cocinada", agregaron.

Algunos de los síntomas que presentan los pacientes incluyen dolor abdominal y en las articulaciones, ictericia, náuseas, vómito y fiebre. En mujeres embarazadas y transplantados es mortal. La investigación continúa para determinar cómo se produce el contagio.

