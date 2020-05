Japón aprobará prueba de detección de coronavirus en 30 minutos

Un kit de prueba rápida de coronavirus estará aprobado esta semana en Japón. Este nuevo método de detección permite encontrar el virus en apenas 30 minutos.

La agencia japonesa Kyodo informó que "el nuevo kit detecta el antígeno del coronavirus en un tiempo de entre 15 a 30 minutos". El avance busca "mejorar el tiempo" de detección de coronavirus.

El fabricante de la prueba, Fujirebio Inc., ha informado que "puede producir hasta 200.000 pruebas a la semana". El sistema de seguro público de salud de Japón asumirá el costo de la prueba.

La compañía había solicitado, en abril, la aprobación de la prueba al gobierno de Japón. Kyodo citó al ministro de Salud de Japón, Katsunobu Kato, informando que "la aprobación la hará el parlamento esta semana".

El lanzamiento es una de las nuevas medidas de Japón para intentar frenar el avance del coronavirus en el país. Hasta este domingo, se calculaban 15.362 casos en el país.

Los japoneses también se han embarcado en la obtención de una vacuna contra el coronavirus. También anunciaron que financiarán a varios países la compra de Avigán, un antigripal que ha sido eficaz contra la cepa.

Statement on the impact of coronavirus disease COVID-19 on our operations by April 14 2020: https://t.co/a1vRNhyLsQ

— Fujirebio Europe (@Fujirebio) April 16, 2020