Ricardo Peralta, subsecretario de la Segob, da positivo por Covid-19

Ricardo Peralta, subsecretario de Gobierno de la Segob, informó que dio positivo a Covid-19 y se encuentra en su casa en cuarentena.

A través de su cuenta de Twitter, el funcionario indicó que la noche del sábado recibió la confirmación de que porta coronavirus que ya ha generado 33 mil 460 casos positivos en el país y tres mil 353 muertes.

Sin dar mayores detalles de su estado de salud, comentó que habló con el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell seguirá todas sus indicaciones.

Les informo que me encuentro en aislamiento ya que hace un momento se me notificó que resulté positivo al #coronavirus. He hablado con el Doctor @HLGatell y seguiré todas sus indicaciones puntualmente. #QuedateEnCasa

— Ricardo Peralta S (@Ricar_peralta) May 10, 2020