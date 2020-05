Coronavirus.- Muere por coronavirus en una cárcel de México el líder del cártel de 'Los Zetas'

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

El líder del cártel de 'Los Zetas', Moisés Escamilla May, ha muerto por problemas respiratorios provocados por la Covid-19 en el centro penitenciario federal de Puente Grande, en el estado de Jalisco, en el oeste de México.

Las autoridades del penal han informado de su muerte este domingo, después de que hace casi una semana ingresara en el centro hospitalario de la prisión por problemas respiratorios. Dos días después, el 8 de mayo, Escamilla, de 45 años, murió.

Conocido también como 'El Gordo May', Escamilla cumplía condena desde hace más de once años por la decapitación de doce personas en la ciudad de Cancún, y tal como han contado las autoridades, en ese tiempo no había sufrido enfermedades.

El último parte ofrecido por la Secretaría de Salud de Jalisco, ha apuntado el diario mexicano 'El Universal', ha mostrado hasta 74 casos de contagio por Covid-19 dentro del penal de Puente Grande, la mayor parte de ellos asintomáticos que no han necesitado ser hospitalizados.

Por su parte, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de México, Hugo López-Gatell, ha informado este domingo de un aumento de 112 fallecidos por el nuevo coronavirus, lo que asciende el total a 3.465. El número de casos positivos es de 35.022, lo que supone un ascenso del 4,7 por ciento con respecto a las cifras del día anterior.