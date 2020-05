Cultura.- Piratas del Caribe 6 abre la puerta a Johnny Depp (Jack Sparrow)

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

Disney ya ha puesto en marcha la sexta entrega de Piratas del Caribe, que en un principio no iba a contar con Johnny Depp. Sin embargo, parece que la compañía se lo estaría replanteando y el actor podría volver a interpretar a Jack Sparrow en la nueva película de la saga que no sería una secuela directa de las anteriores entregas y contaría, eso sí, con un nuevo personaje central.

Según The DisInsider, Piratas del Caribe 6 será un reboot, similar al spin-off Bumblebee de la saga Transformers. La nueva película se desarrollará en el mismo universo pero no será una continuación directa de las cinco cintas anteriores protagonizadas por Jack Sparrow.

"Sparrow podría estar involucrado, no sé si eso significa que será protagonista o hará un cameo, o simplemente será una película en el mismo universo", escribió el periodista Skyler Schuler.

Hearing from different people that PIRATES OF THE CARIBBEAN could be a “soft reboot,” like BUMBLEBEE. So, Sparrow could possibly be involved, I don’t if that means starring role or cameo, or just a film in the same universe.

Just things I keep hearing. https://t.co/5zA6qQPoLF

— Skyler Shuler (@SkylerShuler) May 10, 2020