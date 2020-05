Detuvieron a 18 migrantes ilegales que intentaban llegar a California en lancha

Al motor dispararon efectivos de migración que detuvieron una lancha rápida que se dirigía a California. En la embarcación viajaban 8 migrantes ilegales desde México.

El diario La Opinión informó que "los agentes lograron detener la embarcación en las costas del Océano Pacífico". También se informó que fue la segunda lancha que detuvieron los agentes esa noche en California.

La detención se produjo el miércoles 6 de mayo. La primera nave detenida era una "panga", una embarcación de fondo plano, común en América Central.

Funcionarios de la Unidad de Operaciones Aéreas y Marítimas (AMO) informaron que la primera lancha detenida era una embarcación de recreo. En ese sentido, también se agregó que "cuando se le dio la voz de alto, emprendieron veloz huida", agregaron.

"Es una lancha de recreo, de casco abierto, de 17 pies de eslora. Se disparó al motor, inhabilitándolo". agrega el reporte del rotativo californiano.

Todos los 18 migrantes que viajaban en las embarcaciones eran mexicanos indocumentados. "De inmediato fueron deportados a su país", comentaron los efectivos.

Las autoridades de Protección de Fronteras utilizan equipos de la mayor tecnología para detectar migrantes ilegales. Drones, cámaras térmicas y aviones son utilizados para detectar embarcaciones.

On May 6, a Tucson-based UH-60 crew responded to a call for a #BorderPatrol Agent that had fallen in a rugged canyon. The UH-60 crew and #AMO EMTs used a hoist to extract the injured Agent and transported him to a local hospital. @USBPChiefTCA @CBP pic.twitter.com/4UkVkkaUi7

— CBP AMO (@CBPAMO) May 8, 2020