Fútbol.- Sergio Ramos: "Me sé perfectamente el calendario mío y el del Barça"

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

El capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, se mostró "ilusionado" con retomar el fútbol y, con "precaución", dejar atrás la grave crisis del coronavirus, por lo que dejó claro que se conoce bien el "calendario" de partidos que restan en LaLiga con el objetivo de "ser campeón" y las dudas de jugar sin afición.

"Hay unos grupos que ha decidido el entrenador y unos horarios. Sin tener contacto con ningún compañero. En el campo tendremos zonas divididas. Tenemos que mantener precaución", indicó sobre la vuelta a los entrenamientos, en una entrevista en el programa 'Partidazo de Movistar' emitida en #Vamos y recogida por Europa Press.

Ramos confesó que su ilusión es volver al campo, con 11 jornadas por delante y dos puntos por debajo del Barça en la lucha por el título. "La puesta en marcha requiere un tiempo. Vamos a intentar jugar con normalidad y aprovechar que el fútbol sirve como distracción para la gente, nos hará sentir mucho mejor", apuntó.

"Me sé perfectamente el calendario tanto mío como el del Barça. Contando que iba a haber afición, campos pendientes muy difíciles como el Sevilla, que tiene que ir el Barça, no sabemos si va a tener esa dificultad sin afición. Ahora sin afición hacer un pronóstico es un poco atrevido. Nosotros tenemos salidas como Bilbao o San Sebastián, igual que hoy en día con el Bernabéu o el Di Stéfano hay un equipo que te puede ganar sin tu afición. Lo tenemos presente el calendario y el objetivo es ser campeones", añadió.

El defensa blanco, que votó "por la opción más segura", ya sea jugar en el Bernabéu o en el Di Stéfano, se refirió al tema de las concentraciones que no gustan a los futbolistas. "Es un protocolo que es súper estricto y en función de los resultados que vaya dando se irán tomando medidas. Nosotros debemos respetar las decisiones. Las concentraciones, no nos gusta estar encerrados pero hay que ser flexibles, que todo sea por intentar terminar la competición", dijo.

"No habíamos vivido nada así en nuestra vida. Un momento tan duro como este no lo recuerdan ni nuestros padres, pero estoy ilusionado, me muero de ganas por volver a competir. Todos queremos que la liga termine de manera justa, volver a jugar la Champions, que la vida vuelva a ser normal, pero tenemos que ser disciplinados y seguir las normas del Gobierno y de LaLiga. Lo importante es que acabemos con el virus y que no vuelva", zanjó.