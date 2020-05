Fútbol.- Tebas: "Si todo siguiese como está, volveríamos a jugar el 12 de junio"

"Esperábamos sobre 30 positivos, cinco es una buena noticia"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, reconoció este domingo que su deseo es que la competición se reanude el 12 de junio, pero dejó claro que depende de cómo evolucione la crisis sanitaria por el COVID-19, al tiempo que valoró como "buena noticia" tener solo cinco casos positivos en la vuelta a los entrenamientos.

"Había que adaptarse y es lo que hemos trabajado. Los partidos van a ser igual, por desgracia sin aficionados, pero lo que no es igual es cómo vamos a llegar a los partidos, cómo llegas a los entrenamientos. Hay que ordenar cómo tenemos que actuar", indicó en una entrevista en el programa 'Partidazo de Movistar' emitida en #Vamos y recogida por Europa Press.

Tebas se refirió al trabajo de LaLiga en busca de recuperar la competición, en buena dirección después de la semana de la vuelta a los entrenamientos. "Esperábamos sobre 25 o 30 positivos, por un tema estadístico, a raíz de que habían salido 10 positivos en Bundesliga. Ha sido una buena noticia para nosotros, para la industria del fútbol y para la sociedad española. Tenemos clubes en toda España, no todos estamos igual, pero muchas zonas de España están como el fútbol, con contagios muy bajos", afirmó.

LaLiga hizo oficial este mismo domingo cinco contagios de coronavirus en jugadores, a los que el presidente sumó tres más en técnicos. "Tres más (técnicos), ocho personas en total, sobre 2.500, y el 16% ha superado la enfermedad. La mayoría asintomáticos. Como la carga viral es muy baja es probable que el martes se haga otro test y ya estén para jugar", apuntó.

Por otro lado, Tebas quiso dejar claro que un alto número de contagios en un mismo club, una vez se inicie la liga, es "imposible" siguiendo las normas. "No puede pasar esa circunstancia. Confío en que todo el mundo va a cumplir las normas. Si solo ha habido cinco positivos ahora lo que pido es más tensión y concentración en cumplir las normas sanitarias", aseveró.

"Vamos a estar muy encima, pero no tenemos control cuando se van a sus casas. Ahí es donde pido concentración. Ahí va a estar la clave del éxito de la competición. El fútbol debe dar ejemplo. Es imposible que nos venga ningún club con cinco contagiados a la vez. Si sucede habrá sido una negligencia. Eso no puede pasar y no va a pasar. Los jugadores están implicados, tenemos un inspector en todos los lugares. La colaboración es tremenda", añadió.

"NOSOTROS NO NOS PRECIPITAMOS, SEGUIMOS LAS FASES"

Además, Tebas recordó que el fútbol no se precipita, sino que sigue las directrices del Gobierno. "Quien nos tendrá que autorizar es Sanidad, lo están haciendo. El fútbol es una actividad más, estamos cumpliendo con lo que establece el Gobierno. Nosotros no nos precipitamos, seguimos las fases", afirmó.

Desde LaLiga se trabaja para que, si no hay contratiempos, el regreso pueda ser a mediados de junio, con distintos planes para cada fin de semana. "Me gustaría que fuera el 12, va a depender mucho. Depende de que podamos tener repuntes de contagios y eso depende de la sociedad española, de cumplir las normas", recordó.

"El virus sigue estando ahí, el Gobierno y Sanidad estarían encantados de que todo siguiese como está. Si todo siguiese como está, volveríamos a jugar el día 12. Si se producen repuntes no podrá ser, por eso España no ha empezado todo el mundo igual", añadió, confiando en la evolución favorable de la situación.

Además, el presidente de LaLiga aclaró lo de que "el fútbol es un deporte de contacto" como factor de miedo a contagios. "El contacto del fútbol no es un choque donde puedas transmitir la enfermedad. El riesgo va a ser cero. Primero porque se hace un test con 5% de fallo y segundo porque tenemos un estudio danés que dice que durante un partido un jugador está como mucho 67 segundos a un metro de otro. El riesgo es prácticamente nulo", dijo.

Tebas desveló que "la idea es que todos lo días" haya liga una vez se reanude y apuntó que se está trabajando con la televisión para las retransmisiones, en una "cuenta atrás" que supone la "decisión más importante de la historia de LaLiga". "Estamos a 10 de mayo y la situación puede cambiar", añadió, recordando que hay muchas cosas que no dependen del fútbol en esta crisis.