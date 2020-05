México.- Hallan una fosa común con 25 cadáveres en el estado mexicano de Jalisco

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

Las autoridades mexicanas han encontrado una fosa común con 25 cadáveres y cinco bolsas en las que se cree que podría haber más restos humanos en una finca del municipio de El Salto, en el estado de Jalisco (oeste).

Según ha informado la Fiscalía del Estado de Jalisco, el hallazgo se produjo el pasado jueves después de que la Policía de El Salto localizara restos óseos en la finca y solicitara a un juez de control una orden para llevar a cabo una búsqueda exhaustiva.

"Derivado de esta labor en la finca, se logró extraer los restos de 25 personas fallecidas sin identificar, así como cinco bolsas en las que se presume que podría haber más restos humanos", ha indicado.

La Fiscalía ha indicado que tanto los cadáveres como las bolsas han sido trasladados a sus instalaciones "para realizar los exámenes periciales correspondientes" mientras continúan los trabajos en la finca "hasta que se descarte la presencia de más indicios".

"Fiscalía se mantiene trabajando de manera permanente y sin afectaciones a sus labores a pesar de la contingencia sanitaria derivada del Covid-19, principalmente en áreas fundamentales como la búsqueda de personas desaparecidas", ha destacado.

Sin embargo, la organización Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco (Fundej) se ha manifestado en los últimos días para pedir que la búsqueda de fosas comunes se mantenga a pesar de la crisis sanitaria.

"Nosotras queremos seguir buscando, no tenemos miedo de morirnos porque estamos muertas en vida. Al menos yo no me quiero morir sin saber dónde está mi hijo", ha dicho la portavoz de Fundej, Guadalupe Aguilar, en declaraciones recogidas por el diario mexicano 'El Universal'.