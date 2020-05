Confirma Presidencia primer deceso entre sus colaboradores por Covid-19

La Presidencia de la República confirmó que el pasado lunes falleció una persona colaboradora de la Dirección General de Atención Ciudadana, oficina adscrita a la Coordinación General de Política y Gobierno de la Presidencia de la República, por Covid-19.

A través de un comunicado, precisó que el personal adscrito a dicha área se encuentra laborando en sus domicilios en cumplimiento a las medidas de distanciamiento social establecidas por las autoridades sanitarias.

Y que la Dirección General de Atención Ciudadana implementó turnos de guardia para atender asuntos esenciales relacionados con sus funciones.

"La Secretaría de Salud, a través de la Dirección General de Epidemiología, realizó el estudio de contactos sin que hasta el momento se hayan presentado más casos sospechosos entre los integrantes de la Dirección General de Atención Ciudadana, incluyendo a su titular, Leticia Ramírez Amaya", apuntó.

Aquí te contamos que:

En el documento que difundió aprovechó para externar las condolencias a la familia, amigos y colegas por la sensible pérdida.

En las últimas semanas los casos de colaboradores cercanos a Palacio Nacional que han dado positivo a coronavirus se han incrementado.

Les informo que me encuentro en aislamiento ya que hace un momento se me notificó que resulté positivo al #coronavirus. He hablado con el Doctor @HLGatell y seguiré todas sus indicaciones puntualmente. #QuedateEnCasa

— Ricardo Peralta S (@Ricar_peralta) May 10, 2020