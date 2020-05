Coronavirus.- Rusia comienza este martes a retirar algunas de las restricciones impuestas por el coronavirus

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha anunciado que a partir de este martes se pondrá fin al periodo no laborable decretado por el Gobierno ruso por la pandemia del coronavirus y se comenzarán a retirar algunas de las restricciones impuestas, si bien ha señalado que seguirán en vigor ciertos vetos, por ejemplo para evitar actos "masivos".

Durante el periodo no laborable en Rusia, las empresas y los sectores industriales no esenciales tienen prohibidas sus actividades y sus trabajadores están obligados a quedarse en casa. "A partir de mañana, 12 de mayo, el periodo no laborable termina en todo el país y para todos los sectores de la economía", ha dicho este lunes el mandatario ruso, en su sexto discurso a la nación sobre la pandemia del coronavirus.

"La batalla contra la epidemia no ha terminado. Su amenaza continúa incluso en los territorios en los que la situación es relativamente segura", ha afirmado. Así, ha advertido de que deberán seguir observándose medidas sanitarias en empresas, comercios y transportes, mientras que ha mantenido un "régimen de seguridad" especial para mayores de 65 años y enfermos crónicos.

El mandatario ruso, quien ha defendido que se han salvado "miles" de vidas gracias a las restricciones adoptadas en las últimas semanas, ha abogado por salir de forma "gradual", si bien "la salida no puede ser simultánea" en todo el territorio y es necesario ir "paso a paso", informa la agencia de noticias TASS.

El presidente de Rusia ha ordenado al Gobierno y al grupo responsable de la gestión de la pandemia que elabore un plan para retirar las restricciones impuestas por el coronavirus en las diferentes regiones de Rusia. También ha emplazado al Ejecutivo ruso a poner en marcha un plan de acción y recuperación económica" que deberá estar listo para el 1 de junio.

El anuncio de Putin llega en un momento especialmente delicado para Rusia, que es ya el cuarto país más afectado por la pandemia y que lleva ocho días seguidos sumando más de 10.000 casos por día. El último balance asciende a más de 221.000 personas contagiadas y 2.009 víctimas mortales.

El alcalde de Moscú, Sergei Sobianin, dijo la semana pasada que, según las estimaciones, la cifra real de contagiados en la capital rusa podría superar los 300.000 casos. Sobianin señaló que las empresas podrían volver a abrir a partir de este martes aunque decidió mantener el encierro en Moscú hasta el 31 de mayo con la obligación de que todos los ciudadanos lleven mascarilla y guantes.