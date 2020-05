Coronavirus.- Trump dice que el coronavirus "está bien contenido" en la Casa Blanca después de los positivos confirmados

Anuncia 11.000 millones de dólares para que los estados realicen pruebas

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este lunes que el coronavirus "está bien contenido" en la Casa Blanca después de que se hayan confirmado dos positivos entre el personal del Ala Oeste, el de uno de sus asistentes personales y el de Katie Miller, la secretaria de prensa del vicepresidente, Mike Pence.

"Creo que está realmente bien contenido", ha indicado Trump durante una rueda de prensa, al tiempo que ha añadido que la Casa Blanca "realmente está haciendo muy buen trabajo en vigilarlo".

Cuestionado acerca de cómo han podido fallar los sistemas de vigilancia y cómo personal contagiado se ha podido exponer a otros dentro de la Casa Blanca, Trump ha asegurado que "puede suceder". "Puede suceder. Es el enemigo oculto", ha zanjado.

Sin embargo, el presidente estadounidense ha defendido que en la Casa Blanca trabaja "mucha gente" y que únicamente se ha detectado un caso. "Tenemos mucha gente en la Casa Blanca (…) básicamente hemos tenido uno", ha dicho, no reconociendo el positivo de uno de sus asistentes, un miembro de la Marina.

"Tenemos mucha gente que trabaja aquí. Este edificio es impactante si nos fijamos en los números", ha señalado. De forma paralela, ha asegurado que todas las personas que entran en el Despacho Oval son evaluados por si pudieran estar contagiados de la Covid-19. "No me he sentido vulnerable", ha detallado.

En este sentido, Trump también ha asegurado que es él el que ha requerido el uso de mascarillas en la Casa Blanca. Según un documento distribuido este lunes, el personal del Ala Oeste deberá utilizar mascarilla para evitar más contagios por coronavirus.

"Lo he hecho. Lo necesitaba", ha aseverado, aunque ha precisado que, en su caso, no está "cerca de nadie". "Obviamente estoy muy lejos de todos", ha dicho.

Por otra parte, Trump ha confirmado que Pence ha vuelto a dar negativo en la prueba para diagnosticar el coronavirus este lunes. Tanto el presidente como el vicepresidente, que ha estado este lunes en la Casa Blanca pero no en la rueda de prensa, se someten a la prueba de la Covid-19 diariamente.

FINANCIACIÓN PARA PRUEBAS

Asimismo, Trump ha anunciado este lunes que ha aprobado una financiación para pruebas diagnósticas de coronavirus destinada a "estados, territorios y tribus" de Estados Unidos de 11.000 millones de dólares.

"Dije desde el principio que el Gobierno respaldaría a los estados y los ayudaría a desarrollar su capacidad para realizar pruebas y eso es exactamente lo que ha sucedido", ha explicado Trump, que ha calificado la financiación como "una gran inversión", según ha informado la cadena de televisión CNN.

El secretario asistente de Salud y Servicios Humanos, Brett Giroir, ha puntualizado que, para que los estados reciban los fondos aprobados, deben contar con planes que incluyan pruebas en "comunidades vulnerables".

"Deben tener planes para sus comunidades vulnerables, incluidas las residencias de ancianos, incluidos los que están discapacitados, incluidos los que están en las cárceles o que tienen entornos de trabajo que pueden tener más probabilidad de propagar la infección", ha precisado.

ESTADOS CERRADOS POR "RAZONES POLÍTICAS"

De forma paralela, Trump ha criticado que los estadounidenses "están muriendo" a causa de las medidas de prevención adoptadas para frenar el avance de la pandemia del coronavirus y ha defendido las acusaciones vertidas sobre los demócratas de que mantienen los estados cerrados por "razones políticas", para disminuir sus posibilidades de ser reelegido en las elecciones previstas para el 3 de noviembre.

"La gente quiere regresar. Los números están llegando a un punto en el que pueden (abrir) y parece que no hay ningún esfuerzo en ciertos estados 'azules' (demócratas) para volver a ponerse en marcha", ha indicado el presidente norteamericano.

"La gente no lo va a tolerar. Ellos quieren volver. No lo van a tolerar. Quieren nuestro país abierto. Quiero nuestro país abierto. Quiero que se abra con seguridad", ha añadido.

En este sentido, también ha asegurado que las medidas de distanciamiento social están causando la muerte de ciudadanos estadounidenses por adicción a las drogas o por suicidio, pero no ha aportado ninguna prueba que sustentara su aseveración.

Estados Unidos es el país más afectado por el coronavirus. Hasta el momento, ha confirmado más de 1,3 casos de la Covid-19 y las muertes superan las 80.300.