Fórmula 1.-.-El Circuit estaría preparado para acoger un segundo Gran Premio de Fórmula 1

Fontserè: "Si nos piden tener una segunda carrera estaremos preparados"

BARCELONA, 12 (EUROPA PRESS)

El director general del Circuit de Barcelona-Catalunya, Joan Fontserè, ha reconocido este martes que aunque en ningún momento se está hablando de ello con la Fórmula 1 ni con la organización de Liberty Media, el trazado catalán estaría preparado para responder a una súplica de acoger un segundo Gran Premio de F1 en este año, con un calendario apretado y afectado por el coronavirus.

"La Generalitat nos ha dicho que sí a tener un Gran Premio, pero tener más de una carrera no está ahora en las conversaciones con Liberty Media. Queremos recuperar el Gran Premio, tener una carrera, pero si nos piden tener una segunda carrera estaremos preparados", manifestó Fontserè en una tertulia organizada por el Circuit.

De todos modos, manifestó que será difícil acoger un segundo Gran Premio de F1 debido a la nutrida agenda que tiene el trazado. "Todo lo que no se ha podido correr hasta ahora intentamos moverlo al segundo semestre, tendremos poca disponibilidad de fechas. No nos permite tener muchas ventanas de oportunidad para acoger más pruebas", señaló.

En cuanto al Gran Premio de España de F1, apunta a que será en "julio o agosto". "Tenemos diferentes fechas planeadas para poner el GP dentro del calendario, siempre respetando las condiciones que las autoridades sanitarias nos van a permitir. Podremos tener un Gran Premio en cuanto nos lo permitan", aseguró.

No obstante, todo queda supeditado a la evolución de la COVID-19 y a las normativas de cada país. "No hace falta recordar que los pilotos son de diferentes nacionalidades. Si no se permite su libre circulación, no habrá campeonato. Pero estamos trabajando y esperamos que se resuelva la encrucijada sanitaria", señaló.

Pensando en las carreras, en el desgaste de neumático, no cree que haya muchas diferencias a tener la carrera en julio o bien en agosto. "Para los técnicos, sobre la temperatura del asfalto, la gente de Pirelli podría tener trabajo duro, duro si es en julio o agosto", apuntó.

"Pero en un año tan extraordinario, nos daría igual si la carrera es en julio o agosto. Si es en agosto habría más margen para que se relajaran las restricciones y tener más números de tener el GP en casa", aventuró.

EL GRAN PREMIO, SIN PÚBLICO

Lo que el director general del Circuit de Barcelona-Catalunya tiene claro es que el Gran Premio de España de 2020, si finalmente se lleva a cabo entre julio y agosto de este año, será sin público en las gradas debido a las restricciones gubernamentales.

"La carrera sería sin público seguro, aquí no hay otra opción. Manejamos la etapa de julio o agosto para buscar nuestro hueco, no lo consideramos más adelante. Si se relajan las normas, podremos dar cabida a otros formatos con público pero un GP de F1 se contempla sin público, seguro", recalcó.