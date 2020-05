Fórmula 1.-.-Sebastian Vettel abandonará Ferrari a final de temporada

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

La escudería Ferrari ha anunciado este martes que el piloto alemán Sebastian Vettel, tetracampeón mundial de Fórmula 1, abandonará el equipo a final de temporada, poniendo fin a una etapa de seis años en la que, por ahora, no ha logrado el ansiado quinto título vestido de rojo.

"Mi relación con la Scuderia Ferrari terminará a finales de 2020. Para obtener los mejores resultados posibles en este deporte es vital que todas las partes trabajen en perfecta armonía. El equipo y yo nos hemos dado cuenta de que ya no existe un deseo común de permanecer juntos más allá del final de esta temporada. Los asuntos económicos no han jugado ningún papel en esta decisión conjunta. Esa no es mi forma de pensar cuando se trata de tomar ciertas decisiones y nunca lo será", explicó Vettel en un comunicado.

Además, el piloto germano, que cumplirá 33 años en julio, explicó que aún no sabe cuál será su siguiente paso. "Uno necesita usar su imaginación y adoptar un nuevo enfoque cuando una situación ha cambiado. Yo mismo me tomaré el tiempo que necesite para reflexionar sobre lo que realmente importa respecto a mi futuro", dijo.

Por último, Vettel le deseó a Ferrari que "obtenga todo el éxito que se merece" en el futuro. "Finalmente, quiero agradecer a toda la familia Ferrari y sobre todo a sus 'tifosi' de todo el mundo por el apoyo que me han brindado a lo largo de los años. Mi objetivo inmediato es terminar mi larga etapa en Ferrari con la esperanza de compartir más momentos hermosos y añadirlos a todos los que hemos disfrutado hasta ahora", concluyó.

UN CAMINO PARALELO AL DE FERNANDO ALONSO

Por su parte, el director del equipo, Mattia Binotto, resaltó que se tratada de "una decisión conjunta" con el piloto y que "ambas partes consideran que es lo mejor" que podían hacer.

"No ha sido una decisión fácil dado el valor de Sebastian como piloto y como persona. No hubo una razón concreta que condujera a esta decisión, aparte de la creencia común y amistosa de que había llegado el momento de ir por caminos separados para alcanzar nuestros respectivos objetivos", aclaró.

El italiano quiso agraceder a Vettel "el gran profesionalismo y las cualidades humanas que ha demostrado durante estos cinco años", etapa en la que han compartido "tantos momentos geniales". "Todavía no hemos logrado ganar un título mundial juntos, el que sería quinto para él, pero creemos que aún podemos sacar mucho provecho de esta inusual temporada 2020", animó.

Vettel llegó a Ferrari en 2015 tras su exitosa andadura en Red Bull, con cuatro títulos mundiales consecutivos entre 2010 y 2013. Sin embargo, y al igual que le ocurrió en su momento a Fernando Alonso, el germano no ha podido agrandar su palmarés en la 'Scuderia' y sus mejores resultados son los dos subcampeonatos en 2017 y 2018. A expensas de completar su recta final en el equipo, es el tercer piloto que más victorias ha sumado de rojo (14), a solo una de Niki Lauda (15) y ambos muy lejos de Michael Schumacher (72).

En cuanto a Ferrari, el próximo invierno se quedará vacante Uno de los asientos más jugos de la parrilla. Con el monegasco Charles Leclerc recientemente renovado hasta 2024, ahora la incógnita es conocer quién será su compañero de equipo, un trabajo con el que soñarán muchos candidatos, entre ellos quizá el español Carlos Sainz, cuyo contrato con McLaren expira en unos meses.