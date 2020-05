Siempre es buen momento para solicitar un crédito: Carlos Ochoa

En entrevista con Publimetro, Carlos Ochoa, director adjunto de esta compañía hizo unas recomendaciones para enfrentar la realidad que se avecina.

¿Quiénes son y qué es lo que hacen?

— Nuestro negocio consiste en encontrar segmentos de la población típicamente desatendidos por la banca tradicional y proporcionarles servicios financieros de calidad, eso es básicamente lo que hacemos en resumen. Hoy día Crédito Real tiene presencia en Estados Unidos, en México y en tres países más de Centroamérica; el elemento que tienen en común todas las operaciones en estos lugares pues es justamente esto que te digo: ineficiencias dejadas por el sistema financiero tradicional, y estamos convencidos que ellas son buenas oportunidades de negocio y eso es lo que hacemos.

¿Cuál es el origen y tiempo de la empresa?

— La empresa tiene desde el 93, entonces ya llevamos un buen rato en esto. Nosotros cotizamos en la Bolsa desde hace seis años. Hoy tenemos inversionistas internacionales y extranjeros, pero originalmente las familias fundadoras de la compañía son mexicanas. En ese sentido, tenemos inversionistas de todos lados, pero con una alta concentración en México.

Foto: Nicolás Corte

¿Cómo funciona y está distribuida la industria del crédito en México?

— Yo creo que el principal elemento es la poca penetración, puesto que hay muy poco crédito. Hay muy poca oferta de crédito en México, entonces en ese sentido las oportunidades de negocio son bien relevantes por el lado únicamente del otorgamiento del crédito. Si tú ves lo que nosotros hacemos, es de los segmentos que típicamente atendemos. Y no exclusivamente con los segmentos de bajos ingresos de la población, ellos valoran mucho el servicio, es una relación de confianza, es una relación de servicio, y ahí es donde nosotros nos distinguimos.

¿Cómo ves el país, cuál es el contexto que estamos viviendo ahora en el 2020?

— Es evidente que se desaceleró la economía, que uno de los grandes pendientes que tiene el país en economía es un crecimiento más sano; es decir, si tú crecías al 2 o 4%, a lo mejor la mejor manera de describirlo es que este país creció durante veintitantos años a una tasa del 2%. Ahora bien, si hubiéramos crecido al 4%, pues probablemente estaríamos en la posición de Portugal, en posiciones de ese tipo, entonces esas son las oportunidades perdidas y yo creo que en eso nos tendríamos que concentrar.

Foto: Nicolás Corte

En este entorno, ¿qué retos, dificultades y oportunidades te da una empresa como Crédito Real?

— El reto va a ser crecer. Nosotros tenemos un objetivo de crecimiento del 15 al 20% en un año, y ese objetivo lo hemos venido excediendo durante los últimos cuatro o cinco años. ¿Cómo pretendemos crecer? Pues hoy día nosotros estamos creciendo aquí en México, estamos incrementando nuestra penetración en productos como el descuento vía nómina, estamos viendo a otros estados para ofrecer estos productos a nuevos clientes que típicamente no atendíamos, esa es la manera de crecer.

Tenemos otro par de productos aquí en México que se están desempeñando muy bien: la atención a Pymes, que son muy atractivas en la medida en que son el empleador más grande del país, y en la parte del financiamiento de autos usados; nosotros hemos visto que, si bien hay una caída en la venta de autos nuevos, lo que sí es cierto es que nosotros estamos viendo que mucha de la gente que pensaba adquirir un coche nuevo, pues probablemente compró uno usado y las oportunidades de financiamiento ahí están mucho más limitadas.

Sé que tienes también un programa para mujeres emprendedoras.

— Es correcto. Más que un programa, se nos dio una línea de crédito de 250 millones de dólares para emprendedoras mexicanas. Nosotros en nuestro negocio de las Pymes tenemos una concentración relevante de emprendedoras que están haciendo negocios y puede ser tan grande como el 30% de nuestro portafolio. Entonces, en los distintos negocios que tenemos, hay una concentración relevante de mujeres que están arriesgándose para poner sus negocios y es justamente a ellas a las que les estamos proporcionando financiamiento.

Foto: Nicolás Corte

Cuando alguien obtiene un Crédito Real, la tasa está definida y él sabe –durante el tiempo de vida del crédito– cuánto va a pagar, ¿cierto?

— Es correcto, la lógica de esto viene muchas veces de las decisiones financieras en algunos segmentos que pueden ser menos sofisticados en términos de número y demás, pero lo que la gente ve es cuánto voy a pagar mes con mes o cuánto voy a pagar quincenalmente. Así una persona tiene la certeza de que no importa dónde esté el dólar, no importa si la economía crece o no crece, no importa la inflación, pues sabe que durante los siguientes “x” número de meses va a estar haciendo un pago igual.

¿Qué recomendación le darías a nuestros lectores al buscar un crédito?

— Primero, no contraigan obligaciones superiores a las que puedan enfrentar, eso es una receta para el desastre. Deben utilizar el crédito en tener beneficios adicionales para adquirir bienes y servicios. Pero que sea algo que tú puedas encarar, así no te vas a meter en ningún tipo de problema ni de estrés.