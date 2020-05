Ciencia.-En Roscosmos se cree muy posible que señales SETI pasen por la Tierra

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

Las señales de civilizaciones extraterrestres (SETI) pueden estar llegando a la Tierra ahora, pero existe la probabilidad de que los humanos simplemente no las entiendan, según el Director Ejecutivo de Programas y Ciencia a Largo Plazo de Roscosmos, Alexander Bloshenko.

No se puede estar seguro de que el Universo esté definitivamente "silencioso", aunque hoy no se registran señales artificiales de él. "Es muy posible que algunas señales basadas en principios no clásicos incomprensibles para nosotros hoy pasen por la Tierra", dijo Bloshenko, citado por TASS.

El descubrimiento de planetas en otros sistemas estelares en la "zona habitable" apunta indirectamente a la presencia de lugares en el Universo favorables para el surgimiento de la vida, dijo.

"Actualmente, se sabe de manera concluyente que existen alrededor de 4.000 exoplanetas. Al mismo tiempo, más de dos billones de galaxias se encuentran en la parte visible del Universo y en cada una de ellas pueden existir billones de planetas. Y la probabilidad de que exista vida similar a la nuestra en cualquiera de ellos es bastante grande ", dijo el funcionario de Roscosmos.

Los estudios de meteoritos que contienen carbono revelan sustancias en su estructura que son productos de desecho metabólico en condiciones terrestres. En particular, se trata de "elementos organizados": formaciones microscópicas "unicelulares" de 5 a 50 micras de tamaño que con frecuencia tienen paredes dobles, poros, puntas, etc. No se ha demostrado definitivamente que estos fósiles pertenezcan a los restos de algunas formas de vida extraterrestre, dijo el científico.