Coronavirus.- Un jefe de la Policía de Filipinas pide perdón por celebrar una fiesta en plena cuarentena

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

Debold Sinas, jefe de la Policía de la región filipina de Gran Manila, la más poblada del país, ha pedido perdón este miércoles por haber celebrado una fiesta de cumpleaños en plena cuarentena por el coronavirus.

Tal y como ha explicado, la fiesta era una "reunión sorpresa" que tuvo lugar la noche previa a su cumpleaños, el pasado 8 de mayo. El encuentro en cuestión habría sido organizado por otros agentes por su propia iniciativa.

La fiesta ha levantado la polémica en el país después de que circularan por redes sociales fotografías en las que se puede observar a Sinas soplando una tarta junto a varias personas que llevan mascarilla.

En otras imágenes, Sinas aparece recibiendo una gorra y un ramo de flores mientras un grupo de invitados se reúne en torno a una mesa en la que hay comida, según informaciones del portal de noticias local Rappler.

Sinas ha insistido en que algunas de estas fotos "han sido editadas a partir de publicaciones antiguas y no muestran la realidad de lo que pasó". "No obstante, me disculpo por lo que pasó, algo que ha causado ansiedad a muchos", ha manifestado en un comunicado.

"Nunca ha sido mi intención desobedecer y saltarme los protocolos de cuarentena establecidos", ha apuntado. Por su parte, el jefe de la Policía Nacional, Archie Gamboa, ha ordenado la apertura de una investigación sobre la fiesta y ha recordado al personal y miembros de las fuerzas de seguridad que deben respetar estrictamente los protocolos establecidos.

"La Policía no está exenta del cumplimiento de las medidas, por lo que he ordenado a todos los comandantes que prohíban cualquier tipo de reunión social", ha aclarado.

El Ministerio de Sanidad del país ha constatado 268 casos nuevos de COVID-19 en las últimas 24 horas, lo que supone un total de 11.618 desde el inicio de la pandemia. El número de fallecidos ha ascendido a 772.

Las autoridades de Filipinas impusieron el confinamiento en la capital y otras partes del país a mediados de marzo, por lo que gran parte de los servicios se encuentran suspendidos.

El martes, el Gobierno extendió las medidas de cuarentena en la zona de Metro Manila hasta finales de mayo, pero anunció que permitirá a algunos sectores reanudar sus operaciones a partir del 16 de mayo.