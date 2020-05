Cultura.- Scorpions niega que la CIA escribiera 'Wind of Change' como arma de propaganda en la Guerra Fría

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El cantante de Scorpions, Klaus Meine, ha negado que la CIA escribiera el himno 'Wind of Change' como arma de propaganda en los últimos años de la Guerra Fría.

Meine y sus compañeros siempre han mantenido que ellos escribieron 'Wind of Change' inspirándose en la experiencia de tocar en un gran festival de rock en Moscú en 1989, donde compartieron cartel con Bon Jovi o Mötley Crüe.

La teoría de que la CIA estaba detrás de esta canción es el núcleo de un nuevo podcast -estrenado ya en Spotify- conducido por el periodista del New Yorker llamado Patrick Radden Keefe, quien ha desarrollado una investigación en la que ha hablado con un centenar de espías y rockeros.

"A principios de este año hice una entrevista. Creo que su nombre era Patrick Keefe. Él vino desde Nueva York hasta Alemania para hablar conmigo. Y Matthias Jabs habló por teléfono después con él, supongo", cuenta ahora Meine al programa Trunk Nation de SiriusXM.

Y añade: "Fue sobre el Moscow Music Peace Festival, sobre 'Wind of Change'. Todo fue sobre eso. Es un tipo realmente encantador y, a mitad de la entrevista, me preguntó 'Klaus, ¿has oído alguna vez la historia de que 'Wind of Change' fue escrita por la CIA?' Empecé a reírme a carcajadas".

Según las palabras del propio cantante, le dijo: "Así que, amigo, ¿piensas que estás haciendo una entrevista con un compositor o con un espía?' Fue bastante extraño. Y luego me enteré de la historia. Esto fue todo sobre el podcast que saldría en mayo, que es ahora".

Meine asegura que los responsables del podcast son "muy profesionales y creativos", pues en la manera en la que unen todo parece "una serie de Netflix". "Pero esto es lo que es, un podcast, y habrá mucha gente que se adentre en él. Es una idea fascinante, entretenida, pero no es verdad en absoluto. Como dicen los americanos, son fake news", remarca.