Desconecta.- Una cocina como rocódromo: la alternativa de escalada en tiempos de confinamiento

MADRID, 13 may. (EDIZIONES)

En tiempos de confinamiento, cualquier alternativa casera es buena para no perder hobbies o sanas costumbres. Mientras algunos se conforman con la práctica de ejercicio funcional en casa, Kimmie Tu, una californiana de 30 años, a la que le encanta escalar, fue un paso más allá y decidió utilizar la cocina como rocódromo.

Kimmie normalmente practica su deporte favorito por lo menos tres veces a la semana, pero el confinamiento ha dificultado esa tarea. La idea de trepar por la cocina de casa de sus padres se le ocurrió un día en que sintió que ya no podía aguantar más sin practicar su deporte favorito.

En unas declaraciones a Caters, la mujer dijo: "Con todos los gimnasios y áreas de escalada locales cerrados, mi cuerpo me estaba pidiendo a gritos escalar. Así que miré a la cocina y vi algunas 'rutas' que podía trepar y lo hice".

Además de apasionada de la escalada, Kimmie Tu tiene un perfil público en la red social de Instagram donde le siguen más de 33.000 personas. Fue allí donde la joven lanzó una advertencia que no está de más recordar: "No intentes esto en casa si sabes que tu cocina no va a aguantar el peso. ¡Diviértete y mantente a salvo!".