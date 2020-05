Economía.- Chile asegura que la línea de crédito solicitada al FMI le respaldará frente a 'shocks' externos

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El presidente del Banco Central de Chile, Mario Marcel, ha explicado que la línea de crédito que el país ha solicitado al Fondo Monetario Internacional (FMI) por 24.000 millones de dólares (22.194 millones de euros) permitirá al país estar precavido frente a posibles 'shocks' externos.

Marcel ha aclarado que no existe una certeza de que dichos impactos se sucedan, pero ha asegurado que "es bueno precaverse". "Esto no es que haya una certeza de que ello ocurra, pero como ocurre con cualquier institución que es responsable de contribuir a la estabilidad y al bienestar del país siempre es bueno precaverse frente a los peores escenarios posibles para evitar que estos repercutan y que estos no impongan un costo social y económico adicional al país".

El presidente ha explicado que la línea de crédito flexible es un instrumento que creó el FMI en 2009 para apoyar a países "con fundamentos macroeconómicos sólidos" que permitieran a los países tener un instrumento de precaución. También ha señalado que este tiene un coste "muy bajo" para el país cuando este no se gire

"En la medida que sea aprobada es para todos los efectos prácticos como si estuviéramos aumentando nuestras reservas internacionales", ha asegurado Marcel. El presidente del instituto emisor indica que este recurso permite incrementar la liquidez del país de manera significativa, lo que aporta una mayor solidez y resiliencia y una mayor confianza en los mercados.