Fallece Doña Cahyito, fundadora de las famosas tortas de ‘La esquina del chilaquil’

Este miércoles falleció Doña Chayito, quien creo ‘La esquina del chilaquil’ en la colonia Condensa de la Ciudad de México, el puesto ha sido uno de los más atractivos de la capital por la gran cantidad de personas que acudían a comprar, incluso algunas personalidades de la farándula presumieron en redes sociales cuando compraron en el lugar.

Se desploman 22.9% las ventas en tiendas departamentales y autoservicios Se trata del peor registro para un mes de abril en 14 años y la razón principal es el cierre de tiendas por la contingencia del coronavirus, reportó la ANTAD

A través de redes sociales la familia dio a conocer la noticia: “Hoy se despidió de este mundo una mujer que no tuvo oportunidad de estudiar una carrera, una mujer que trabajó desde chica y que siempre decía ‘si vas hacer una tortera (sé) la mejor’, ella es la que creó la esquina del chilaquil y hoy me dejó, pero también me dejó instrucciones que todo siga igual: el sabor, el sazón y el amor que ella siempre me enseño y seguirá su esencia de mi patrona te amo Chayito”.

Hoy se despidió de este mundo una mujer que no tuvo oportunidad de estudiar una carrera una mujer que trabajó desde… Posted by La Esquina del Chilaquil on Wednesday, May 13, 2020

En los comentarios de la publicación decenas de personas lamentaron su fallecimiento y enviaron sus condolencias a la familia.

‘La esquina del chilaquil’ apareció en varias publicaciones para destacar los mejores puestos para comprar comida, por lo que fue visitado por personalidades como Jordi Rosado, Werevertumorro, Ricardo O'farrill, Nigga, entre otros.