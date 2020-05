Fórmula 1.- Piero Ferrari: "Ojalá viniera un chico joven pero con experiencia"

BARCELONA, 13 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente de la escudería Ferrari, Piero Ferrari, ha reconocido que les gustaría contratar, para sustituir a un Sebastian Vettel que se irá al término del Mundial 2020, a un piloto joven pero con "experiencia previa" en la Fórmula 1.

"¿Apoyar a otro joven? Sería feliz de hacerlo, pero Ferrari no es para un joven que viene de la Fórmula 2. Quizás un piloto que ya tenga algunos años de experiencia sería mucho mejor", aseguró en declaraciones en la charla 'Q Talks' organizada por la revista Quattroruote recogidas por Europa Press.

Todas las miradas apuntan a Carlos Sainz, ahora en McLaren y que terminó sexto el pasado Mundial. Con sólo 25 años, tiene una larga carrera por delante y tiene esa experiencia previa en la F1 que desearía Ferrari.

Además, haría buena pareja con el monegasco Charles Leclerc, la gran apuesta de Ferrari. "Es correcto apoyar a Leclerc porque es un joven muy talentoso e inteligente y creció en nuestra Academia Ferrari", recordó el vicepresidente.

Por otro lado, sobre el adiós de Vettel, lo comparó con un divorcio. "Es como un matrimonio, una hermosa historia que podría haber sido mucho más hermosa y que ha llegado a su fin por varias razones. Por parte de Vettel y por parte nuestra. Ya no vivimos bien juntos y nos separamos", explicó.

"No es cuestión de tener el mejor piloto o el mejor coche. Tenía mucha confianza y una gran estima a Sebastian porque hizo algunas grandes carreras. No sé si no entendió el coche o si nosotros no le entendimos a él, pero estas cosas pueden suceder", relativizó.