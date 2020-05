Fútbol.- Ceballos: "Tengo contrato con el Real Madrid, no se me ha pasado el arroz"

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El jugador del Arsenal Dani Ceballos aseguró que "no" se le ha pasado el arroz para jugar en el Real Madrid, club al que pertenece, recordando que la experiencia en Inglaterra le está sirviendo para dar un paso al frente en su carrera deportiva antes de volver a LaLiga.

"Estoy contento y tengo contrato con el Real Madrid. Tengo 23 años, no se me ha pasado el arroz. Ahora me siento mucho más jugador y estoy preparado para cualquier reto que se me ponga por delante", dijo Ceballos en una entrevista a Deportes Cuatro, que será emitida al completo este jueves.

El centrocampista andaluz, que tiene contrato con el Real Madrid hasta 2023, ha jugado 24 partidos esta temporada con el Arsenal, ha marcado un gol y ha dado una asistencia pese a permanecer ocho jornadas fuera de los terrenos de juego por una lesión. En las últimas semanas, antes del parón por el coronavirus, había recuperado la titularidad del conjunto londinense.

Además, el centrocampista del Arsenal fue preguntado por la situación de su excompañero Gareth Bale, quien habría sido tentado por el Newcastle para volver a la Premier League: "Es una Liga que le vendría bastante bien, pero es un jugador fundamental para el Madrid. No nos olvidemos de todo lo que ha dado al club. Quien no confíe en él que se ponga las finales de 'Champions'. Ha dado bastante al club", finalizó.