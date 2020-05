Fútbol.- El médico de la AFA dice que "no se dan las condiciones para volver a entrenar"

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El médico de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), Donato Villani, aseguró que "no" se dan las condiciones necesarias para "volver a entrenar" con miras a retomar la competición y afirmó que el "mundo" y en consecuencia el fútbol, "no serán lo mismo hasta que no exista una vacuna" contra el coronavirus.

"Las condiciones no están dadas para empezar a entrenar. El panorama no cambió mucho con respecto a 20 días atrás. El fútbol argentino está supeditado como la sociedad a las decisiones del Gobierno. No creo que vayan a cambiar mucho de acá a un mes", dijo Donato Villani, médico de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en declaraciones al diario diario Olé.

"Es posible que uno se contagie en el vestuario. No están los test ni las condiciones generales del país para empezar el fútbo. La gran duda es que una vez que estén los test rápidos ¿cuáles son los pasos a seguir si llega uno a dar positivo? ¿qué haces con los otros diez?", añadió.

"El mundo no va a ser igual hasta que esté la vacuna. El fútbol va a volver -no especificó la fecha para Argentina- pero nuestra vida no será igual hasta que aparezca la vacuna o un antibiótico", finalizó el médico de la AFA.

En Argentina se han detectado 6.563 casos, según informa el Gobierno del país, y han regsitrado 321 fallecidos a fecha de este miércoles. Un total de 2.266 personas se han recuperado.