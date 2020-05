La AMIA ve difícil que tras la cuarentena se normalice pronto la producción

El director general de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA),Fausto Cuevas, señaló que el resto del año será muy complicado, debido a los estragos nacionales e internacionales que dejará el Covid-19.

En una entrevista con Publimetro, también indicó que no tiene una bola de cristal para saber cuándo se normalizará la producción y exportación de unidades.

¿Qué tanto ha afectado el Covid-19 a la industria?

Reportamos los resultados de marzo con una caída en la producción del 24.6% con respecto a marzo de 2019 y en términos del primer trimestre la caída fue de 8.6%, y el lado de las exportaciones la caída fue de 11.9% en el mes y del 6.9 de enero a marzo. Desde luego que esto es una situación compleja, las plantas dejaron de operar a finales del mes de marzo, mediados de la segunda quincena, durante todo el mes de abril no ha habido producción, por lo que el panorama que estamos previendo es que prácticamente estaremos dejando de producir la totalidad de lo que pudimos producir, estamos hablando de un mes de producción y exportación en donde no hubo actividad.

¿Entonces son malas noticias?

Evidentemente es lo esperado dada la situación de contingencia sanitaria que estamos viviendo, no somos el único sector en este caso, más bien creo que son contadas las excepciones de sectores productivos que han podido mantener operaciones por su relación y liga con sectores de salud. Nosotros hemos detenido operaciones y por lo tanto estaríamos en una situación si precedente, no solo en México, coincidimos en una situación similar en el extranjero tanto con nuestros socios comerciales de América del Norte, Asia, Europa y América Latina.

¿Retos y oportunidades ante la emergencia?

Yo diría que el reto es cómo estamos previendo el regreso a la actividad de manera que pudiéramos hacerlo de forma coordinada con quienes ya están regresando o ya regresaron a la actividad en otras partes del mundo. Creo ese es el reto, un regreso saludable al trabajo que permita ambas cosas: proteger la salud de los colaboradores y regresar a una actividad que gradualmente irá retomando su nivel. No estamos pensando en que vamos a regresar a producciones como las que habíamos visto, con ciertas caídas, a los meses previos a esta contingencia.

¿En cuanto tiempo podría regularizarse la producción automotriz?

Me estás pidiendo que tenga una bola de cristal de la cual no soy propietario. Todavía ni siquiera hemos regresado, no tenemos certeza de cuándo se va a reiniciar la actividad, estamos haciendo lo posible para que sea tan pronto como las autoridades consideren que a estamos en esa posibilidad, pero por lo pronto no hay una fecha, Yo no te podría decir a la luz de esto cuándo vamos a estar regresando a una situación de normalidad… es difícil pensar que vamos a regresar y en un par de meses estemos al 100%, parece que no estamos ahí.

¿Qué está haciendo la AMIA para sortear esta difícil situación que estamos viviendo?

Estamos trabajando conjuntamente con las empresas asociadas y con diferentes instancias de gobierno analizando la forma de un regreso pronto y seguro, no sólo desde el punto de vista seguridad industrial, sino de salud de los colaboradores de la industria. Necesitamos estar muy consientes y no permitir que los centros de trabajo pudieran ser centros de transmisión de un virus que ha demostrado su peligrosidad. Tenemos la esperanza de que tan pronto sea posible, estaremos de regreso.

¿Qué se ha hecho para evitar que se pierdan empleos?

Se ha buscado mantener la plantilla laboral lo más. Cada empresa automotriz tiene su propia estrategia para enfrentar esta situación y aquí pues esperaríamos hacia adelante ver algún tipo de apoyo del gobierno federal o los gobiernos estatales en el sentido de qué podemos esperar desde el punto de vista fiscal, no de exenciones, sino simplemente de tener, por ejemplo, agilidad, en el regreso de los recursos del IVA que están pendientes de retorno por parte de la autoridad, este tipo de acciones sería útil para apoyar a la industria.

¿Qué otro tipo de acciones se necesitarían?

Son otro tipo de facilidades fiscales, no sólo son en beneficio de la industria automotriz sino en general es un tema, yo diría, transversal, que tiene que ver con prácticamente toda la actividad económica y esto es: facilidades para el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

¿Sino se dieran estas facilidades que pasaría?

Cada empresa está revisando diversos escenarios desde el caso extremos que no hubiera absolutamente nada (de apoyos) o qué sucede si hay algún tipo de apoyos, yo creo que este es un tema también que cada una de las empresas debe de enfrentar según su propia situación, no todos están en la misma posición dado que financieramente hablando cada una tiene una particularidad específica.

¿Cómo va el nombramiento de la presidencia de la AMIA?

El proceso está en marcha, todos los colaboradores de la Asociación estamos trabajado desde casa, lo mismo sucede con el proceso de búsqueda y selección del presidente ejecutivo de la Asociación, el proceso está en marcha y una vez que concluya, el Consejo Directivo de la propia Asociación estará informando y notificando el resultado.

¿Confía en qué pueda ser un buen resultado para usted?

Creo que mientras mantengamos todos nuestro trabajo, ya tenemos ganancia. No veo ningún problema, más bien habría qué buscar acelerar el proceso de modo que se resuelva lo antes posible.

