Colombia.- Nairo Quintana: "Necesitaba un aire nuevo, sin polémicas ni guerras"

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El ciclista colombiano del Arkéa Nairo Quintana realizó un balance muy positivo de sus primeros meses en el equipo francés y reconoció que "necesitaba un aire nuevo, sin polémicas ni guerras", además de confirmar que no se marchó del Movistar para refugiarse de nadie, sino porque pretende "seguir disfrutando de la bici".

"Van pasando los años y sentía que necesitaba un aire nuevo, sin polémicas ni guerras, que es lo que más odio. He encontrado un sitio donde lo estoy pasando bien. No me fui del Movistar para esconderme o refugiarme de nadie. Para eso me hubiera ido a mi casa a trabajar de otra cosa. Quiero seguir creciendo y disfrutando de la bici", dijo en el programa 'La Montonera' de Eurosport.

"Si no estás cómodo, es muy complicado seguir", añadió en este sentido. "Si se acaba el 'feeling' y la alegría, tienes que cambiar. En Movistar siempre me trataron bien los auxiliares y tuve muy buenos momentos, pero llegó la hora de dejar a muchos amigos con dolor. Yo sabía que tenía que hacerlo", añadió el colombiano.

Además, el ciclista el Arkéa lamentó el parón debido al coronavirus porque estaba en un gran momento. "Íbamos por muy buen camino. Mi preparación -básicamente- ha sido la misma que otras temporadas. Desde hace un par de años tengo un entrenador italiano que es quién me la lleva. Ahora tengo un nuevo aire, una nueva motivación y esas cosas también provocan el cambio", añadió Quintana, que sigue "teniendo la misma bici" que años atrás.

Preguntado por estas buenas sensaciones con el equipo francés, donde ha conseguido cinco victorias en apenas dos meses, afirmó que "ha sido un conjunto de todo". "Estoy contento aquí, hay cosas y detalles, y querer hacer las cosas bien en un nuevo sitio. Toda la gente está muy volcada ayudándonos y eso facilita que todo salga bien. Lo hemos visto al inicio de esta temporada", apuntó.

El colombiano, que pasó ocho años en el Movistar, explicó que han tenido "concentraciones en Calpe y algunos entrenamientos en los Alpes en los primeros meses del año" con sus nuevos compañeros para desarrollar las funciones del equipo y clarificar su papel de líder. "Poco a poco se va clarificando el papel de cada uno en función de las necesidades. Este equipo es muy joven, el más veterano tiene 34 y el resto está entre 25 y 29. Hay que empezar a dirigir un poco a todos estos ciclistas", dijo.

"Tenemos un muy buen director, le conocí en Movistar, y tenemos identificados a los corredores para cada carrera en el nuevo calendario. Todos los compañeros tienen un gran nivel y una gran motivación", agregó Quintana, cuya planificación pasa por el Tour y la Dauphiné, previamente. Su equipo no ha sido invitado ni al Giro de Italia, ni a La Vuelta a España.

"ERA COMPLICADA LA INVITACIÓN"

"El Tour es el objetivo principal y más siendo un equipo francés, la carrera más importante del año para nosotros. Lógicamente haremos dos carreras antes pero no hemos concretado cuáles", desveló Quintana. "Una podría ser Dauphiné y luego el Tour. En cuanto a La Vuelta sabíamos que iba a ser complicada la invitación, pero para el equipo también era un poco más interesante estar cerca de Francia por el nombre que llevamos en el pecho", sentenció.

"No es extraño y también hubo posibilidades de ir al Giro, pero está muy cerca al Tour, así que para los próximos años. Con el calendario que vamos a hacer hay opciones de que el próximo año seamos invitados", dijo con mucho optimismo.

En cuanto al recorrido del Tour y sus posibles rivales por el triunfo también fue muy claro. "Todo será una incógnita y el resultado final también va a ser un poco particular. No vamos a saber cómo llegan los ciclista, ni tan siquiera si las pruebas de entrenamientos sean corectas", comentó.

"Unos hacen cinco horas, otros una, unos por la mañana y otros por la tarde. No todos hacemos lo mismo", explicó Quintana, que esperaba ansioso permisos del Gobierno de su país para poder salir a rodar en carretera. "Va a ser complicado, tenemos mucho menos tiempo de preparación. No sabemos si el cuerpo irá bien en la útima semana si no hemos tenido antes ese bloque de carga importante que necesitamos para afontar una carrera de tres semanas", auguró.