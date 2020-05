Detienen al presunto culpable del homicidio de Nico; robó sus tenis

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) del Estado de México informó que fue detenido el presunto culpable del homicidio del niño Nico, quien desapareció el pasado 2 de mayo cuando salió rumbo a casa de su abuela, a pocos metros de su domicilio, para enseñarle unos tenis que la acababan de comprar sus papás.

Las autoridades detallaron que el detenido fue identificado como Manuel Alejandro ‘N’, de 37 años y conocido como ‘El orejas’, quién vivía en situación de calle en sillón cerca de la casa de Nico.

“De las investigaciones fue posible establecer que el detenido llevo al menor hasta el sitio en donde fue encontrado, en donde lo golpeó y asfixió para robarle su calzado. También se estableció que en el lugar donde pernoctaba el detenido se ubica cerca de donde fue encontrado el cuerpo”, explicó la FGJ.

Además, en lugar donde vivía Manuel Alejandro fueron encontrados los tenís que le había robado, además varios testigos dijeron ver al sospechoso seguir al menor cerca de donde fue encontrado.

Tras su detención, el hombre fue llevado al Penal de Ecatepec, en donde su primera audiencia podría ser el 15 de mayo.

La desaparición del menor fue reportada el 3 de mayo, en Ciudad Cuauhtémoc, en el municipio de Ecatepec de Morelos, un día después se localizó su cuerpo con huellas de violencia, en la colonia Lomas de Tecámac, en un lote baldío a metros de su casa.

Nico ayudaba a su familia con los ingresos del hogar, por lo que vendía globos en varios sitios cercanos a su casa.

Este homicidio promovió una campaña en redes sociales para exigir justicia.

No podemos ser indiferentes, si estos crímenes atroces no te indignan, te entristecen o te asustan, es que estás muerto.

Es imperativo exigir justicia no sólo para él, para todas las víctimas.

Hoy #JusticiaParaNico pic.twitter.com/NdvbmR5rHe

— Laura ❤️🇲🇽❤️ (@Qu3r3tana_Jal) May 14, 2020