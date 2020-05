Estados Unidos.- Los niños con cáncer no tienen mayor riesgo de infectarse de COVID-19, según un estudio

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

Investigadores del MSK Kids del Memorial Sloan Kettering Cancer Center (Estados Unidos) han descubierto que los niños con cáncer no tienen un mayor riesgo de infectarse por COVID-19. En esta nueva investigación, publicada en la revista 'Journal of the American Medical Association Oncology', además, de todos los niños con cáncer infectados, el 95 por ciento tenía síntomas leves y no requería hospitalización.

Los médicos de MSK Kids también examinaron a niños asintomáticos con cáncer y encontraron solo un 2,5 por ciento de índice de positividad, en comparación con casi un 15 por ciento en sus cuidadores adultos. Solo la mitad de los niños con cuidadores positivos para COVID-19 dieron también positivo. Los investigadores también encontraron un sesgo sexual muy significativo, ya que la gran mayoría de las infecciones por COVID-19 se dan en varones. En conjunto, estos resultados sugieren que los niños con cáncer no son más susceptibles que otros niños a la infección o a los síntomas resultantes, y que los niños no son un reservorio no reconocido de infección asintomática por COVID-19.

Del 10 de marzo al 12 de abril de 2020, los investigadores lanzaron un plan de detección y pruebas para mitigar el riesgo asociado a la infección por COVID-19. Los pacientes fueron examinados por exposición a contactos con la infección o por la presencia de síntomas. Realizaron pruebas de COVID-19 en pacientes pediátricos y sus cuidadores adultos. De los 178 pacientes pediátricos de cáncer examinados, la tasa de positividad fue del 29,3 por ciento en niños con síntomas, pero solo del 2, por ciento en niños asintomáticos. De los 20 pacientes que dieron positivo en la prueba de COVID-19, solo 3 eran mujeres.

Solo un paciente con la enfermedad requirió hospitalización, pero sin cuidados intensivos. Todos los demás pacientes pediátricos tenían síntomas leves de la enfermedad y fueron tratados en casa. De los 74 cuidadores adultos examinados, 13 cuidadores de 10 pacientes dieron positivo para COVID-19, incluyendo una tasa de 14,7 por ciento de infección en cuidadores asintomáticos. Solo la mitad de los pacientes con cuidadores positivos eran ellos mismos también positivos para COVID-19, lo que sugiere una baja infecciosidad en los niños a pesar de los contactos cercanos en el hogar.

Aunque las cifras generales del estudio son pequeñas, los datos confirman que la morbilidad general de la enfermedad por COVID-19 en pacientes pediátricos con cáncer es baja, ya que solo el 5 por ciento requiere hospitalización por síntomas de la infección por COVID-19; y que la tasa de infección entre los pacientes pediátricos asintomáticos es muy baja.