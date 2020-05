Fórmula 1.- Daniel Ricciardo, nuevo piloto de McLaren a partir de 2021 en sustitución de Carlos Sainz

Ricciardo: "Acabemos este último capítulo con Renault con fuerza"

BARCELONA, 14 (EUROPA PRESS)

El piloto australiano Daniel Ricciardo será piloto de McLaren las próximas temporadas, a partir del Mundial 2021, y ocupará el asiento dejado por el español Carlos Sainz con su marcha a Ferrari, cerrando la serie de fichajes propiciada por la salida de Vettel de la escudería de Maranello.

"McLaren Racing anuncia que ha firmado a Daniel Ricciardo en un acuerdo de varios años para competir con el equipo en el campeonato Mundial de Fórmula Uno a partir de 2021", anunció McLaren este jueves adelantando ya la posible salida de Carlos Sainz hacia el 'Cavallino Rampante'.

El director general ejecutivo de McLaren Racing, Zak Brown, aseguró que fichar a Ricciardo es dar "otro paso adelante" en su hoja de ruta. "Daniel traerá una nueva y emocionante dimensión al equipo, junto con Lando. Estas son buenas noticias para nuestro equipo, socios y, por supuesto, nuestros seguidores", afirmó.

"También quiero rendir homenaje a Carlos por el excelente trabajo que ha estado haciendo para McLaren al ayudar a nuestro plan de recuperación. Es un verdadero piloto de equipo y le deseamos lo mejor para su futuro más allá de McLaren", se sinceró sobre el español, nuevo integrante de la escudería italiana.

Por su parte, el director del equipo McLaren F1, Andreas Seidl, destacó del piloto australiano que es un "comprobado ganador", así como su "experiencia, compromiso y energía". "Con Daniel y Lando (Norris) como compañeros de equipo, creo que tenemos dos pilotos que entusiasmarán a nuestros seguidores y ayudarán al equipo a crecer", remarcó.

"Carlos es un verdadero profesional, es un placer trabajar con él y continuaremos disfrutando de ir a competir con él este año. Todos le deseamos buena suerte para la próxima etapa de su carrera cuando deje McLaren", se sinceró.

Daniel Ricciardo, todavía piloto de Renault para este Mundial 2020 que está en el aire por el coronavirus, reconoció estar "agradecido" al equipo francés por la manera en que fue "aceptado". "No hemos terminado y no puedo esperar para volver a la parrilla este año. Mi próximo capítulo no será aquí, pero terminemos este con fuerza. Merci (Gracias)", indicó en sus redes sociales.

Por su parte, Renault explicó que intentaron renovar a Ricciardo pero que las negociaciones "no tuvieron éxito". El director de Renault F1 Team, Cyril Abiteboul, auguró un buen cierre para el binomio Renault-Ricciardo en el Mundial 2020.

"En nuestro deporte, y en la situación extraordinaria actual, la confianza recíproca y el compromiso son, más que nunca, valores fundamentales. Estoy seguro de que la temporada 2020 nos permitirá lograr aún más juntos", apuntó sobre Ricciardo, antes de asegurar que la filosofía de Renault no cambiará en 2021.

RICCIARDO, UN GANADOR SIN TRONO

Daniel Ricciardo, de 30 años, se unirá en McLaren al británico Lando Norris, de sólo 20 años y que en 2021 comenzará su tercera temporada en el equipo. No obstante, la experiencia del 'aussie' hace pensar que será el líder del equipo.

En el pasado, logró ser tercero en los Mundiales de 2014 y 2016, siendo el mejor de los 'mortales' en ambos casos y sólo por detrás de los dos Mercedes. Con 7 victorias y 29 podios en 171 Grandes Premios, Ricciardo es un ganador sin trono, que no ha encontrado hasta el momento el equipo ideal en el momento idóneo.

Ahora, en McLaren, da un paso hacia adelante respecto a Renault, donde no pudo pasar en 2019 de un sexto puesto. En 2020, sea como sea el Mundial si finalmente se disputa, intentará mantenerse en forma para llegar bien al equipo de Woking, que está recuperando sensaciones gracias, en buena parte, a Carlos Sainz.