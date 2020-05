Fútbol.- Alberto Moreno: "No voy a salir de casa aunque pasemos a la siguiente fase"

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El jugador del Villarreal Alberto Moreno aseguró que "no" saldrá de su domicilio aunque la localidad castellonense alcance la fase 1 la próxima semana porque no quiere exponerse al virus, y explicó que toda la plantilla del conjunto amarillo está "con muchas ganas de volver" para conseguir el objetivo y "entrar en Europa como sea".

"Deseo que vuelva cuanto antes la normalidad, pero que la gente no se vuelva loca porque pasemos a la siguiente fase. Yo no voy a salir de casa aunque pasemos, ya lo he hablado con mi mujer, porque yo me expongo a algo que no quiero tener y ella está embarazada. Tampoco podemos salir a la calle con dos niños pequeños", dijo en declaraciones al club.

"Estamos todos con muchas ganas de volver, de ponernos manos a la obra y coger la forma lo antes posible", indicó Moreno, que califica de "rara" la sensación de no poder estar cerca de sus compañeros en el día a día. "Es raro porque a mí me gusta estar bromeando con los compañeros, de cháchara, me gusta el cachondeo, pero ahora toca ser responsable, combatir esa situación en el mundo", afirmó el sevillano de 27 años.

Preguntado por la preparación física, el defensa del Villarreal comentó que han sido "casi dos meses encerrados en casa". "Hemos hecho cositas, pero no es lo mismo. Ahora nos toca otra pretemporada más, y en dos o tres meses, otra. ¡Con lo que nos gustan a los jugadores las pretemporadas!", manifestó.

"Somos profesionales y ya está, tenemos que hacerlo. Quedan once partidos y son once finales. Es una Liga cortita, tenemos que prepararnos ahora que tenemos tiempo y estudiar al máximo a los rivales. Trabajar como equipo, tenemos un equipo increíble para pelear arriba y bien. Ahora con la séptima plaza que también entra en Europa tenemos que entrar como sea", finalizó.