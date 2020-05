Venezuela.- Exteriores finaliza la repatriación de turistas españoles con vuelos desde Cuba, Argentina y Venezuela

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación dará por concluida en los próximos días la repatriación de turistas españoles que quedaron bloqueados en el extranjero por la restricciones de movimientos por el Covid-19. Las últimas operaciones serán un vuelo que saldrá el día 17 de La Habana, otro desde Buenos Aires el 21 y otro más el 23 desde Caracas, ha informado Exteriores.

La Embajada de España en Argentina ha informado este jueves de que Aerolíneas Argentinas operará otros dos vuelos los días 23 y 26, pero fuentes de Exteriores han explicado que, en este caso, la labor de la Embajada y el Consulado es simplemente informar de que existen y facilitar permisos y salvoconductos.

Aunque en diversos países sigue habiendo españoles o residentes en España que piden ser repatriados –entre ellos Colombia o la propia Argentina–, la red de Embajadas y Consulados de España ha detectado que la mayor parte de los perfiles de españoles no responden a criterios de especial vulnerabilidad, es decir, no son turistas que no tienen infraestructura ni apoyo familiar ni residentes en España que tengan que regresar por fuerza mayor.

Por tanto, el Gobierno considera que la fase aguda de la crisis está finalizada, al igual que lo han hecho otros países europeos. No obstante, Exteriores insiste en que Embajadas y Consulados estudian caso por caso e intentan ofrecer soluciones para cada situación.

Según sus cifras, Exteriores ha asistido a más de 26.000 españoles desde el inicio de la pandemia y ha fletado medio centenar de vuelos de repatriación –32 de ellos desde Iberoamérica– en los que han viajado 8.500 españoles.

Ahora, el Departamento afirma que, aunque las conexiones directas con España se han reducido mucho, desde Europa están abiertas las vías aéreas comerciales para regresar a España y también es posible viajar por vía terrestre. Eso sí, aconseja contactar con el Consulado correspondiente por las posibles restricciones locales.

Desde Norteamérica, señala que la semana pasada American Airlines empezó a operar desde Dallas un vuelo directo a Madrid y algunas aerolíneas se plantean organizar más vuelos a partir de junio. Desde Asia, Qatar Airways también tiene previsto operar vuelos directos con Madrid y Barcelona a partir del 1 de junio y buena parte de las aerolíneas intentan recuperar algunas rutas a través de las que pueden dar un servicio a españoles que quieren volver.