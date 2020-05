Acusa AMLO falta de ética en el manejo de la información sobre Covid

Al calificar como una falta de ética la elaboración de reportajes sobre panteones y crematorios, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que existe una crisis en el manejo de la información, no sólo en México, sino a nivel mundial.

Criticó que en los medios de comunicación se muestre el dolor y sufrimiento del pueblo causado por el coronavirus, lo cual ocurre hasta en los periódicos más famosos del mundo. “The New York Times, The Washington Post, Financial Times, El País… muy famosos pero sin ética”, reiteró.

La semana pasada, diarios internacionales cuestionaron las cifras de muertos por coronavirus en México que da a conocer el gobierno federal, para lo cual no hubo respuestas aclaratorias, pero si señalamientos por parte del mandatario federal sobre su falta de ética.

“Siguen los reportajes que distorsionan la realidad, siguen insistiendo, sugieren que se ocultan las muertes y se sorprenden de cómo es que no hay tantos difuntos, van a panteones, van a hornos crematorios”.

López Obrador aseguró que han resistido a todas las campañas de desinformación, noticias falsas y amarillismo gracias a que han actuado de manera responsable sin ocultar los hechos, además de que los mexicanos han demostrado que no son susceptibles de manipulaciones.

Llamó a los medios a realizar una autocrítica, poner al centro a los ciudadanos en vez de a los grupos de poder económico y político, “no faltarle al respeto a la gente y no ofender el sentido común de nuestro pueblo”.

En la rueda de prensa mañanera, el Presidente acusó que se ha querido utilizar la crisis por el coronavirus para debilitar el proceso de transformación que está en marcha.

Al preguntarle sobre el impacto de las convocatorias en redes sociales que generan desinformación sobre la contingencia sanitaria, López Obrador desestimó estas acciones ya que los ciudadanos, dijo, están muy informados.

“Tenemos un pueblo ejemplar, muy informado y responsable, no es fácil manipularlo. La gente ha despertado, por eso no debemos preocuparnos demasiado por ese tipo de convocatorias”, expresó.