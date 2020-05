Colombia.- Coronavirus.- El cortometraje '40 días', del cántabro Richard Zubelzu, mención especial en Colombia

SANTANDER, 15 (EUROPA PRESS)

El cortometraje '40 días', que el director cántabro Richard Zubelzu ha grabado sin salir de casa tras caer enfermo por Covid-19, ha obtenido una mención especial en el Festival de Cortos Para Tiempos Largos de Colombia por ser una película que resalta en muchos aspectos los efectos del confinamiento por el coronavirus.

El evento se celebrará online en Colombia del 1 al 6 de junio, cuando Zubelzu y la productora Magda Calabrese participarán en un espacio de debate a través de Instagram junto a otros profesionales de diferentes países donde contarán su experiencia y los retos de producir en esta pandemia.

Este cortometraje, escrito y dirigido por Zubelzu, producido por Calabrese, y protagonizado por Javier Acebes, ha contado con la colaboración de los músicos Óscar Llorente y Kilian Iglesias, el fotógrafo Alberto Ortega y Óscar Allende, de El Faradio.

"Tras la grave enfermedad que he padecido por el Covid-19 y que me ha mantenido en cama 23 días, durante la última semana de aislamiento me surgió la idea de plasmar en papel las posibles secuelas que pueden quedarnos por este confinamiento con el que llevamos ya más de un mes", ha explicado Zubelzu.

El montaje, la producción y el rodaje se han realizado íntegramente desde su casa, "con los inconvenientes que ello conlleva; más si cabe, con un estado de ánimo y estado físico mermado por los muchos días de encierro y enfermedad", ha señalado a su director y guionista.