Tenis.-Muguruza: "Todos bajamos y subimos, salvo Serena o Nadal"

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

La tenista española Garbiñe Muguruza compartió este viernes una charla con jóvenes tenistas de habla hispana en la que repasó su carrera y dio consejos sobre cómo llevar la vida en la élite, la importancia de cuidarse, de la mentalidad y de saber que no siempre se gana salvo que seas Rafa Nadal o Serena Williams.

"Mi vida es tenis y cuando no lo hay, hay que buscar otras maneras de entretenerse. He jugado poco tenis. Al no haber competición es difícil entrenar todos los días sin saber cuándo vamos a competir. Intento hacer ejercicio y estar contenta", dijo la jugadora nacida en Caracas, en esta iniciativa junto a ITF y WTA, en medio del confinamiento por la crisis del COVID-19.

Niñas de entre 16 y 19 años de distintos países de Europa y América Latina pudieron preguntar a Garbiñe alguno de sus secretos y acerca de sus vivencias como profesional. "Empecé muy joven en Venezuela, a los tres años. Mis hermanos ya jugaban al tenis y quería ser como ellos. A los 6 años me mudé a Barcelona", recordó.

Fue a los 16 años, jugando contra chicas ya de 20, cuando 'Mugu' se dio cuenta que podía llegar a la elite e incluso al número uno que alcanzó en 2017. La campeona de dos 'Grand Slam' recordó que al principio le aburría el entrenamiento. "Me costaba entrenar, me gustaba competir. Tenía un poco de mala actitud y lo que hacía era ir en mi contra. Si quieres llegar a ser buena tienes que entrenar igual o más que las demás", apuntó.

Garbiñe piensa en el regreso de la competición, a pesar de no poder saber cuándo será. "Esto es una prueba, un test de ver quién realmente tiene las ganas de que llegue la competición, quién se ha entrenado y preparado. Es una prueba mental, van a pasar 6 o 8 meses pero cuando llegue el momento tengo que estar en forma", afirmó.

"Me motiva volver a ganar. Nadie se mantiene ahí, salvo Nadal o Serena, todos bajamos y subimos. Jugar finales es la mejor sensación, jugar por el trofeo son las situaciones donde yo quiero estar", explicó, sobre la búsqueda de la motivación.

Además, Garbiñe explicó la importancia de confiar en el equipo, de la nutrición, de la confianza en sí misma, de no machacarse con la derrota y de disfrutar. "Tu primer título siempre es especial", recordó, aunque como mejor momento se queda con la conquista de Roland Garros, ante Serena Williams.