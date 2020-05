Fútbol.- Escudero: "Tenemos tiempo para preparar el aspecto físico"

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El jugador del Sevilla Sergio Escudero apuntó a que habrá tiempo de "preparar el aspecto físico" antes del regreso de LaLiga Santander que se prevé para mediados de junio, por lo que vio la clave en el "estado mental", viendo una buena línea de su equipo.

"Al final ha sido coger una pequeña rutina de entrenamientos por la mañana, por la tarde estar con el niño y así hemos pasado los días que tan largos se han hecho. Está bien estar unos días en casa pero tanto tiempo se te quitan las ganas de hacer cualquier otra cosa. Lo bueno es que hemos podido empezar ya y estamos con muchas ganas", dijo este sábado a los medios de LaLiga y a los medios oficiales del Sevilla FC.

El lateral sevillista explicó la primera semana de entrenamientos. "Han sido entrenamientos muy duros y las expectativas son buenas. Hay buen ritmo, buena exigencia y es la línea que tenemos que seguir. Lo que más le gusta al futbolista es estar en contacto con el balón y poder disfrutar de él. Era lo más necesario", afirmó.

"Lo que dicen los preparadores físicos son todo notas positivas y ahora en grupo intentaremos entrenar otras facetas y seguir por esta línea. Lo que va a marcar la diferencia va a ser el estado mental. El que llegue más motivado y concentrado, porque el aspecto físico todos tenemos tiempo para prepararlo", añadió.

Escudero se refirió al regreso de la competición con el derbi contra el Betis. "Es el primer partido que hay al primer partido a la vuelta de los entrenamientos y es el que tenemos que preparar. Estamos mentalizados desde el principio", dijo.

Además, el jugador vallisoletano respondió a los rumores que le sitúan en el Getafe. "Eso son cosas que salen. Yo no sé nada y estoy centrado en el Sevilla. Llevo cinco años, me queda otro aquí y el Sevilla es mi casa. Estoy muy contento y no puedo decir nada más", finalizó.