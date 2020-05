Cultura.- Indiana Jones tuvo "la culpa" de las precuelas de Star Wars

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

Dos décadas después de reinventar el género de ciencia ficción con la trilogía original de Star Wars, George Lucas se puso manos a la obra con las precuelas para relatar la historia de Anakin Skywalker antes de ser Darth Vader. Y además de armar la historia, el cineasta también decidió dirigirlas, pese a que otros directores como Robert Zemeckis, Steven Spielberg o Ron Howard pudieron haberlo hecho. Ésta es la razón.

En el último episodio de Disney Gallery: The Mandalorian, la serie documental sobre el popular programa, la directora de LucasFilm Kathleen Kennedy reveló los motivos reales de que Lucas volviese a sentarse en la silla del director. Y al parecer tuvo bastante que ver con otra popular franquicia, la de Indiana Jones que también creó y produjo junto a Spielberg.

"Estuve con las películas que están entre las trilogías de Star Wars, que son las de Indiana Jones", explica Kennedy en el episodio. "No creo que dejase nunca de pensar si haría más Star Wars, y creo que lo que sucedió es que durante Indy no estaba dirigiendo sobre el terreno. No estaba necesariamente allí porque eran de Steven Spielberg".

Tal y como lo explica Kennedy, parece que al cineasta le picó el gusanillo de volver a dirigir mientras trabajaba junto a su compañero en Indiana Jones, lo que en última instancia le llevó a encargarse él de los Episodios I, II y III. "Es algo que pasa con gente como George, y con cualquiera que sea cineasta", añade la directora de LucasFilm.

"Se ponen ansiosos después de un tiempo por no poder estar en un set de rodaje contando historias y haciendo películas", continúa explicando en el documental. "Y está su amor por impulsar la tecnología. Obviamente, estábamos haciendo una cierta cantidad de eso con Indiana Jones, pero no era Star Wars. Creo que, viendo ese impulso tecnológico, al hacer las películas, tuvo la idea de lo que podría significar para Star Wars".

Disney Gallery: The Mandalorian es una serie de ocho episodios en la que se revela material inédito de cómo ha sido el proceso de producción de la serie de Mando (Pedro Pascal) y Baby Yoda. Cada semana, un nuevo episodio se estrena en Disney+.