De luto y en cuarentena, regresan los clientes a la Esquina del Chilaquil

Ni la cuarentena que vive el país por coronavirus ni el luto por doña Chayito evitaron que las filas de clientes regresaran a la famosa Esquina del Chilaquil en la Condesa.

Te presentamos a Renato Rodríguez y sus enfuerzos en la campaña #TodosSomosUno de la Organización Mundial por la Paz

¿Quién donó 12 TONELADAS de gel antibacterial y UN MILLÓN de jabones para hacer frente al Covid-19?

El miércoles pasado s la familia dio a conocer la noticia de que su fundadora había fallecido: “Hoy se despidió de este mundo una mujer que no tuvo oportunidad de estudiar una carrera, una mujer que trabajó desde chica y que siempre decía ‘si vas hacer una tortera (sé) la mejor’, ella es la que creó la esquina del chilaquil y hoy me dejó, pero también me dejó instrucciones que todo siga igual: el sabor, el sazón y el amor que ella siempre me enseñó y seguirá su esencia de mi patrona, te amo Chayito”.

Fallece Doña Chayito, fundadora de las famosas tortas de ‘La esquina del chilaquil’ El puesto se localiza en la colonia Condesa y se convirtió en uno de los lugares más concurridos para comprar chilaquiles con varios complementos.

Doña Chayito creo ‘La esquina del chilaquil’ en la colonia Condesa de la Ciudad de México, el puesto ha sido uno de los más atractivos de la capital por la gran cantidad de personas que acudían a comprar, incluso algunas personalidades de la farándula presumieron en redes sociales cuando visitaron el lugar.

‘La esquina del chilaquil’ apareció en varias publicaciones para destacar los mejores puestos para comprar comida y por lo que fue visitado por personalidades como Jordi Rosado, Werevertumorro, Ricardo O'farrill, Nigga, entre otros.

Este fin de semana, a tan solo unos días de la muerte de doña Chayito, el puesto volvió a servir a quienes se han mantenido fieles por años a la Esquina del Chilaquil y a algunos nuevos clientes que seguramente se seguirán dando cita en Tamaulipas y Alfonso Reyes.

Foto: Cuartoscuro

Foto: Cuartoscuro

Foto: Cuartoscuro