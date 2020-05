Estados Unidos.- McIlroy: "No volvería a jugar al golf con Trump, ha convertido la pandemia en un mitin de campaña"

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

El golfista norirlandés Rory McIlroy, actual número uno del mundo, ha criticado la gestión de la crisis de la pandemia de coronavirus que está haciendo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y ha asegurado que nunca volvería a jugar con él al golf, como hizo en 2017.

"Estamos en medio de algo que es bastante serio en este momento. Está tratando de politizarlo y convertirlo en un mitin de campaña, diciendo que Estados Unidos administra la mayoría de las pruebas en el mundo como si fuera un concurso", dijo McIlroy en el McKellar Golf Podcast.

El país norteamericano ha registrado 90.000 fallecidos desde el comienzo de la pandemia. "No es la forma en que un líder debe actuar. Debes demostrar un poco de diplomacia, y no creo que la haya demostrado, especialmente en estos tiempos", indicó.

McIlroy fue criticado por jugar al golf con Trump en su International Golf Club en Florida en 2017, algo que no volvería a repetir. "No sé si querría volver a jugar conmigo después de lo que acabo de decir", señaló. "Sé que es muy egoísta de mi parte decir 'no' y, si no lo hago, parece que no me estoy posicionando y lo estoy evitando. Pero yo probablemente no, no lo haría", apuntó.

"El día que pasé con él y con otra gente fue muy agradable. Es muy carismático y amable con todos. Obviamente tiene algo, o no estaría en la Casa Blanca. Eso no significa que esté de acuerdo con todo o con cualquier cosa que haya hecho", manifestó.