Fórmula 1.- Zak Brown: "Si estuviera en Renault, pondría a Fernando Alonso en el coche"

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

El jefe del equipo McLaren, Zak Brown, ha asegurado que si estuviera en Renault no dudaría en fichar al piloto español Fernando Alonso para correr en la Fórmula 1 la próxima temporada, algo que ve como una decisión "obvia", aunque ve al asturiano "indeciso" con su futuro.

"Hablé con él el otro día, estuve husmeando, y creo que está indeciso. Si yo estuviera en Renault, tengo claro que lo pondría en el coche. Es un gran nombre, rápido como nadie. Ganó dos campeonatos con ellos, así que tiene historia. Desde la perspectiva de Renault, creo que es bastante obvio a quién poner", señaló en Sky Sports F1.

Renault cuenta con un asiento libre para 2021, después de que se confirmase que el australiano Daniel Ricciardo correrá con McLaren, ocupando el lugar del español Carlos Sainz, que firmará con Ferrari. "Si Fernando quiere regresar a 22 carreras, con un monoplaza que no parece capaz de ganar todavía… Creo que dada la talla de Fernando, lo que lo llevaría a volver sería creer que puede estar en la parte superior del podio", manifestó.

"Dado que están en una situación similar a la de McLaren, de regreso arriba, y creo que llegarán, son un gran equipo, con excelentes recursos, una gran compañía que lo ha hecho antes. No sé si Fernando tiene el apetito de afrontar un viaje de tres años", apuntó.

Por otra parte, habló de la situación del alemán Sebastian Vettel, que esta semana confirmó que no continuaría en Ferrari. "No sé qué pasará con Seb. Como Fernando, si quiere subirse a un monoplaza e ir a ganar el campeonato de inmediato, no parece que haya asientos disponibles", subrayó.

"Creo que todavía quiere correr. Será desafortunado si tienes un cuatro veces campeón del mundo que quiere correr pero no puede encontrar ese asiento que se merece", concluyó.