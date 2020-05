Barbosa insiste a ediles no ser indiferentes ante aumento de contagios

El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta nuevamente pidió a los presidentes de los 217 Ayuntamientos en el estado a no tomar posiciones de indiferencia ya que reconoció que se ha dicho que “el virus llegó para quedarse” y por ello algunos decretos se extenderán hasta la tercera semana de junio.

Esto tras dar a conocer los nuevos picos de contagio en la entidad, con 80 y 72 casos nuevos positivos durante el fin de semana y 35 los que tenían de domingo a la mañana del lunes, acumulando mil 474 positivos de Covid-19, de estos 802 han sido dados de alta y 371 se encuentran activos. Además 398 se encuentran hospitalizas (97 en terapia intensiva) y 301 poblanos han fallecido, así como 114 en Estados Unidos.

“Pedimos a los Ayuntamientos hagan uso de sus atribuciones y no estar tomando posiciones de indiferencia, de no aplicar medidas para no desgastarse frente a la ciudadanía, no hacen bien y a los poblanos, ser los primeros responsables en cumplir con las medidas”, señaló

Resaltó que las calles siguen con movilidad humana, mientras que el número de vehículos ha disminuido por el programa “Hoy No Circula”, por lo que pidió a los poblanos no descuidarse y no minimizar las medidas.

“Habrá una vacuna, habrá medicamentos para controlar sus efctos y poder enfrentar la sociedad un virus que podrá mutar pero que podremos enfrentar por el resto de muchos años, vean lo que fue la influenza H1N1”, dijo.

Además, el mandatario indicó que se extenderá hasta la tercera semana de junio el permiso para que los trabajadores vulnerables ––mayores de 60 años, mujeres embarazadas y con enfermedades–– permanezcan en sus casas debido a la emergencia sanitaria de coronavirus.

“Vamos a prorrogar la vigencia de decretos para no poner en riesgo a personas que tienen mucho más posibilidades de contagio, desde mi calculo y el que tenemos es que ya estamos en un tiempo muy complicado de la curva, eso no va a bajar de aquí al 31 de mayo, sino hasta la tercera semana de junio”, opinó.

De acuerdo con información del informe “Recursos para la Prevención y Atención al Covid-19 en los Municipios con Casos Positivos en el Estado de Puebla” presentado por la Upaep, y los casos activos reportados por el gobierno estatal con corte al 15 de mayo, entre las demarcaciones más vulnerables, con uno a cinco contagios, por falta de recursos económicos y humanos para la atención a la salud son Coyotepec, Domingo Arenas, San Francisco Teotlancingo, San Salvador Huixcolotla y San Pedro Yeloixtlahuaca pues solo cuentan con un doctor, mientras que Tlapanalá tiene cinco médicos en todo el municipio.

También más de la mitad de los municipios que han registrado al menos un contagio no tienen unidades médicas con servicios de hospitalización, entre ellos está Coronango, Huaquechula, Tlapanalá, Ocoyucan, Chietla, San Salvador El Verde, Esperanza, Zautla, Cuautlancingo, Chiautzingo, Oriental, Coyotepec, Huitziltepec, al igual que Domingo Arenas.