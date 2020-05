Ciencia.-Solución al misterio de flujos como lava en Marte

MADRID, 18 (EUROPA PRESS) –

El misterio de flujos similares a la lava en Marte ha sido resuelto por científicos, que aseguran que no fueron causados por lava sino por el barro, según publican en la revista 'Nature Geoscience'.

Hay decenas de miles de estos accidentes geográficos en la superficie marciana, a menudo situados donde hay canales masivos arrastrados a la superficie por antiguos líquidos que fluyen aguas abajo.

Estos canales son extremadamente largos, se extienden muchos cientos de kilómetros de longitud y generalmente más de decenas de kilómetros de ancho. Se cree que son el resultado de inundaciones masivas que involucran enormes cuerpos de agua comparables a las inundaciones más grandes que se hayan producido en la Tierra. Cuando el agua se filtra en el subsuelo, puede emerger nuevamente como lodo.

Un equipo europeo de investigadores ahora ha simulado el movimiento del lodo en la superficie de Marte. La investigación fue dirigida por el Instituto de Geofísica de la Academia Checa de Ciencias e involucró a la Universidad de Lancaster, la Universidad Abierta y el Laboratorio Rutherford Appleton en el Reino Unido, CNRS en Francia, DLR y la Universidad de Münster en Alemania, y CEED en Noruega.

Usando la Cámara de Marte en la Universidad Abierta, los científicos recrearon la temperatura de la superficie y la presión atmosférica en Marte como parte de una simulación de condiciones tanto en la Tierra como en Marte.

Lionel Wilson, profesor emérito de Ciencias de la Tierra y Planetarias de la Universidad de Lancaster, explica: "Realizamos experimentos en una cámara de vacío para simular la liberación de lodo en Marte. Esto es interesante porque vemos muchas características de flujo en Marte en imágenes de naves espaciales, pero aún no han sido visitados por ninguno de los vehículos itinerantes en la superficie y existe cierta ambigüedad sobre si son flujos de lava o lodo".

Los científicos realizaron experimentos a baja presión y a temperaturas extremadamente frías (-20 ° C) para recrear el ambiente marciano. Descubrieron que el lodo que fluye libremente en condiciones marcianas se comporta de manera diferente que en la Tierra, debido a la congelación rápida y la formación de una corteza helada. Esto se debe a que el agua no es estable y comienza a hervir y evaporarse. La evaporación elimina el calor latente del lodo, lo que eventualmente hace que se congele.

En condiciones marcianas, los flujos experimentales de lodo formaron formas similares a la lava 'pahoehoe' o colada que se produce con frecuencia en Hawai o Islandia en la Tierra, que se enfría para formar superficies onduladas lisas. En el experimento, esto sucedió cuando el lodo líquido se derramó por rupturas en la corteza congelada y luego se volvió a congelar.

Sin embargo, bajo la presión atmosférica terrestre, los flujos experimentales de lodo no formaron formas de lava, no se expandieron y no tenían corteza helada, incluso en condiciones muy frías.

Este 'vulcanismo sedimentario' también se ha propuesto para el planeta enano Ceres, que se encuentra en el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter y puede tener un océano de agua fangosa debajo de una corteza helada.

El doctor Petr Bro, el autor principal del estudio, recuerda que sugirieron que el vulcanismo de lodo puede explicar la formación de algunas morfologías de flujo similares a la lava en Marte, "y que procesos similares pueden aplicarse a erupciones de lodo en cuerpos helados en el exterior Sistema Solar, como en Ceres".