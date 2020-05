Portaltic.-La suite de soluciones TASK de T-Systems ayuda a las empresas en la desescalada de la Covid-19 con IA, IoT y blockchain

MADRID, 18 (Portaltic/EP)

T-Systems, filial de servicios digitales del grupo alemán Deutsche Telekom, ha presentado la suite de soluciones digitales TASK, para ayudar a las empresas de cualquier tamaño y sector a afrontar las nuevas medidas de seguridad y protocolos que deben establecer tras la crisis sanitaria de la Covid-19.

TASK combina tecnologías de IoT, Inteligencia Artificial, Blockchain y Big Data, entre otras, para ayudar a las empresas a implantar medidas de seguridad para que empleados y visitantes puedan permanecer en sus instalaciones cumpliendo con las indicaciones de las autoridades sanitarias, como informa la compañía en un comunicado.

"Las empresas debemos garantizar las máximas medidas de seguridad dentro de nuestras oficinas a nuestros empleados y visitantes", señala David Oliva, head of digital de T-Systems Iberia. Tras la crisis sanitaria en T-Systems han creado la suite TASK, "para que establecer nuevos protocolos de seguridad y salud y cumplir con los requerimientos de las autoridades sanitarias, sea un proceso completamente automatizado, que además aporta conocimiento sobre las instalaciones y el personal, y mejora la gestión general de la empresa", explica el directivo.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL, IOT y BLOCKCHAIN PARA UNA VUELTA SEGURA A LA OFICINA

T-Systems ha recopilado dentro de la suite TASK las últimas tecnologías para hacer que la vuelta a la oficina sea "un proceso más sencillo para las empresas, y completamente seguro para cada uno de los empleados", aseguran desde la compañía.

La suite incluye Triage, una solución que aplica algoritmos de Inteligencia Artificial para establecer un mapa ocupacional de las oficinas en tiempo real y definir grupos de empleados según el riesgo de contagio. Aporta información para programar una vuelta a las oficinas segura y minimizando el riesgo para la salud de los trabajadores.

Triage permite realizar un seguimiento de los empleados en tiempo real, de manera que la empresa pueda conocer en todo momento el número de personas que se encuentran teletrabajando o en oficina, y muestra una visualización gráfica de la densidad ocupacional del edificio, horarios de mayor ocupación por zonas, etc. Con esta información se pueden establecer protocolos de seguridad adaptados a sus necesidades en cada momento readaptando los protocolos iniciales a medida que evolucione la desescalada.

Adicionalmente Triage realiza también un seguimiento de posibles contagios de Covid-19, para poder extremar las medidas de seguridad y evitar los contagios, así como una comparativa entre el número de EPI disponibles frente a los necesarios, con actualización en tiempo real, según el número de personas que tiene previsto acudir a trabajar a oficinas cada día.

El módulo Access incluido en TASK permite establecer turnos de teletrabajo y trabajo en oficina y comunicar a toda la plantilla, desde una única 'app' móvil, cómo se va a realizar la vuelta: fecha, turnos y horarios de vuelta a la oficina, nuevos protocolos de acceso y uso de zonas comunes, etc.

Esta aplicación permite además enviar notificaciones integradas con Whatsapp Business y Telegram para informar a los empleados en tiempo real de cualquier cambio que se produzca en los turnos de trabajo. Por ejemplo, en caso de que uno de sus compañeros muestre síntomas de Covid-19, se puede notificar a todo el equipo el protocolo a seguir sin necesidad de que acudan a las oficinas.

Por su parte, a través de una red Blockchain privada, la solución Supply permite a la compañía realizar un seguimiento en tiempo real de la entrega de EPI a los empleados, controlando en todo momento, qué empleados lo han recogido y cuáles no.

El sistema permite registrar cada paso de la cadena de suministro con las interacciones del material y establecer EPI específicos según el perfil de empleados (fábricas, oficinas, salidas exteriores, etc.) asegurándose de que cada empleado tiene el equipo de protección adecuado para su puesto de trabajo. Esto garantiza a la empresa cumplir con la legalidad vigente, que la hace máxima responsable en caso de que uno de sus empleados contraiga Covid-19.

Finalmente, Keep utiliza tecnologías IoT combinadas con Big Data y cámaras de calor para establecer si se cumple o no la distancia de seguridad entre dos personas, medir la temperatura de los trabajadores y visitantes, crear mapas de ocupación de las zonas comunes y definir alarmas y avisos en caso de que no se cumplan algunos de los parámetros predefinidos.

La suite TASK es totalmente escalable, se adapta a cualquier sector y tamaño de empresa, aportando las soluciones parametrizadas para las necesidades concretas de cada compañía en la vuelta a la oficina tras la crisis de la Covid-19.