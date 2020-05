AMP.- Lesoto.- El primer ministro anuncia oficialmente su salida tras verse salpicado por el asesinato de su exmujer

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

El primer ministro de Lesoto, Thomas Thabane, ha hecho oficial este martes su renuncia al cargo en un mensaje televisado a la nación tras meses de crisis política en el país a causa del escándalo por su supuesto papel en el asesinato de su esposa en 2017 y tras un nuevo acuerdo de coalición que derribó a su Gobierno la semana pasada.

"Comparezco ante vosotros hoy para anunciar que el trabajo que me asignasteis puede que no haya terminado pero el momento de retirarme del gran teatro de acción, de dejar la vida pública y el cargo, ha llegado finalmente", ha señalado en su mensaje televisado desde Maseru, la capital.

Thabane ha apuntado como motivo de su decisión la "profundamente arraigada polarización política en la sociedad" y ha criticado que "algunos hayan usado el anuncio (realizado en enero sobre su dimisión en julio) para lograr beneficios políticos, mientras que otros han incrementado las divisiones" entre la población.

"Mi preocupación como primer ministro durante los últimos tres años ha sido construir unas instituciones gubernamentales estables y resilientes, así como mejorar la calidad de vida de los basoto –la principal etnia del país, que supone más del 99 por ciento de la población–, así como garantizar a todos los lesotenses un futuro seguro", ha dicho.

En este sentido, ha destacado su plan de reformas y ha agregado que las acciones del Gobierno han mejorado la situación de jóvenes, mayores de edad, personas con discapacidad y miembros de otros "grupos vulnerables", según un comunicado publicado por el Gobierno de Lesoto en su página web.

Thabane ha reconocido, que "pese a estos logros, el camino hacia el desarrollo sigue siendo esquivo" y ha destacado que los avances "están amenazados por el invisible coronavirus", que ha afectado a la economía y a la agenda desarrollo del país africano.

"Estos desafíos muestran la realidad sobre los interminables desafíos a los que ha de hacer frente un primer ministro, y a los que tendrá que hacer frente mi sucesor", ha sostenido, antes de expresar su "total apoyo" a la persona que le reemplace en el cargo.

De esta forma, ha recalcado que el futuro primer ministro "debe saber que su éxito dependerá de lograr un consenso en el Gobierno y de tender la mano para lograr puntos en común entre todos los actores políticos y sectores de la sociedad".

Por último, ha manifestado que haber ocupado el cargo es "el mayor privilegio que alguien puede tener en el país" y ha expresado su agradecimiento a la población por su "confianza". "Si he errado, pido sinceramente su indulgencia para que me perdone, ya que no lo hice de forma intencionada", ha argüido.

Thabane ha dado igualmente las gracias a su esposa y su familia por su "apoyo inamovible" y por haber sido "un pilar de fuerza" para él. "Sin duda, sé que comparten mi dolor, aflicción y alegría", ha remachado el primer ministro.

En realidad, Thabane ya había dicho el lunes durante un acto en su circunscripción que iba a abandonar sus funciones como primer ministro, si bien adelantó que no abandonará la presidencia de su partido, la Convención de Todo Basoto (ABC).

NOMINACIÓN DEL MINISTRPO DE FINANZAS

La Casa Real de Lesoto publicó el lunes una carta firmada por el secretario privado del rey Letsie III, Monehela Posholi, confirmando la dimisión de Thabane y nombrando al ministro de Finanzas, Moeketsi Majoro, como primer ministro encargado.

"En su sesión del lunes, 18 de mayo de 2020, el Consejo de Estado, actuando en línea con la sección 82 de la Constitución de Lesoto, ha resuelto aconsejar a Su Majestad el nombramiento de Moeketsi Majoro como primer ministro designado de Lesoto, sucediendo al actual, Thomas Thabane", indica la misiva.

La salida del poder de Thabane se produce después de que la semana pasada se desmoronara su coalición de Gobierno y la emergencia de una nueva de la que forma parte ahora el Congreso Democrático (CD).

Thabane rechazó en abril el acuerdo anunciado por el Gobierno –tras la mediación de Sudáfrica, país en el que está enclavado Lesoto– para garantizarle una salida "digna, elegante y segura". La intervención sudafricana tuvo lugar un día después de que el primer ministro ordenara un breve despliegue del Ejército.

El despliegue tuvo se produjo después de que Thabane ordenara el arresto del jefe de la Policía, Holomo Molibeli, y de otros altos cargos policiales que investigan el caso y que le han acusado de jugar un papel en el asesinato de Lipolelo Thabane.

EL ASESINATO

Lipolelo Thabane fue asesinada a tiros dos días antes de que Thabane jurara el cargo para un segundo mandato como primer ministro, tras ocupar el cargo entre 2012 y 2015, cuando atravesaba un complicado proceso de divorcio.

Las autoridades emitieron una orden de arresto contra su actual esposa y primera dama, Maesaiah Thabane, quien ya ha sido imputada. El primer ministro ha comparecido ante un tribunal, pero por ahora no ha sido acusado.

El primer ministro fue vinculado en el caso por Molibeli después de que los datos sobre comunicaciones revelaran que su móvil aparecía entre los cruces de llamadas en la escena del crimen.

El documento salió a la luz en unos documentos judiciales firmados por Molibeli después de que el primer ministro intentara suspenderle por otro asunto. El propio Molibeli confirmó días después su autenticidad en declaraciones a medios sudafricanos.

Las autoridades imputaron a Maesaiah Thabane el 4 de febrero después de que se entregara a la Policía tras cerca de un mes fugada. Sin embargo, fue liberada bajo fianza un día después tras pagar mil lotis (unos 61,5 euros), una decisión que ha sido apelada por el riesgo de fuga existente.