Efectos post coronavirus: aerolínea despide a 1.500 trabajadores en cuatro países

Ya los efectos de la pandemia del coronavirus se han sentido en la economía. Latam Airlines, una de las más grandes aerolíneas de Latinoamérica, cesó su relación laboral "con 1.500 trabajadores de cuatro países: Ecuador, Colombia, Perú y Chile".

El diario venezolano Panorama informó que "son las graves consecuencias de la pandemia del Covid-19". La compañía informó que "resulta inevitable reducir el tamaño del Grupo Latam para proteger su sostenibilidad en el mediano plazo", agrega el reporte.

En Perú, Infomercado publicó que "la aerolínea ha recortado fuertemente sus vuelos por las restricciones sanitarias y la baja en la demanda". Algunas operaciones se mantienen suspendidas después de dos meses, como lo son los vuelos civiles en el Perú.

Your well-being is our most important concern. That's why we have adopted several measures to ensure that when you travel with us again, it will be in the safest way possible. #SafeFlight https://t.co/hjgAjKyNE0

— LATAM Airlines (@LATAMAirlines) May 11, 2020