Ruanda.- El presidente de Ruanda concede el perdón a 50 mujeres condenadas a penas de cárcel por someterse a abortos

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

El presidente de Ruanda, Paul Kagame, ha concedido el perdón y ha ordenado la liberación de 50 mujeres condenadas por someterse a abortos, si bien ha indicado que las personas que ayudaron en el proceso tendrán que cumplir la totalidad de la sentencia.

El ministro de Justicia ruandés, Johnston Busingye, ha destacado que "los cómplices no serán perdonados". "El mensaje es claro. Sigue los procedimientos legales para un aborto seguro y legal o ayuda a tus seres queridos antes de que violen la ley", ha agregado, según ha informado el diario ruandés 'The New Times'.

La legislación ruandesa prohibía hasta 2018 cualquier tipo de aborto, si bien ese año se enmendaron las leyes para legalizarla en caso de violación, matrimonio forzoso, incesto, o aquellas en las que la embarazada es una niña o su vida o la del feto se encuentran en riesgo.

Sin embargo, la directora ejecutiva de la organización a favor de la igualdad de derechos SPECTRA, Chantal Umuhoza, ha indicado que el aborto no debería ser criminalizado y ha recalcado que "perdonar continuamente a mujeres condenadas es un buen gesto, pero no hace frente al problema desde la raíz".

En este sentido, ha abogado por extender este servicio "a todas aquellas que lo necesiten, sin hacer preguntas, porque recae en los servicios sanitarios esenciales". "Las pruebas muestran que criminalizar el aborto no lo reduce, sólo lo hace inseguro", ha argüido.

Kagame ya perdonó en abril de 2019 a 367 mujeres y niñas condenadas por someterse a abortos en el país, mientras que el octubre de ese mismo año concedió el perdón a otras 52 mujeres.

Las liberaciones han tenido lugar el mismo día en el que el Gobierno ha aprobado la excarcelación provisional de 3.596 reos para descongestionar las prisiones ante la pandemia de coronavirus.

Las autoridades de Ruanda han confirmado hasta la fecha 297 casos de coronavirus, sin fallecidos y con 203 recuperados, según datos facilitados por los Centros de África para el Control y la Prevención de Enfermedades (África CDC), dependientes de la Unión Africana (UA).