Tenis.-Nicolas Mahut: "Quizás a Piqué le convenga que no haya Copa Davis, perdió dinero el año pasado"

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

El tenista francés Nicolas Mahut reiteró sus críticas a la actitud pesimista de Gerard Piqué sobre la celebración de las Finales de la Copa Davis del próximo mes de noviembre y confesó estar "extremadamente decepcionado" con el catalán por considerar que no está buscando posibles soluciones, aludiendo a que "quizás le convenga" por razones económicas.

El central del FC Barcelona, propietario de Kosmos, compañía que organiza las Finales de la Copa Davis, confesó el pasado 10 de mayo en #Vamos ser "pesimista" ante la posibilidad de que la edición de 2020 en Madrid se celebre, ya que "sin gente es difícil" y la crisis del coronavirus mantiene "mucha incertidumbre".

"No tenemos mucha información, pero como jugador, solo puedes confiar en las declaraciones oficiales. Y cuando escucho a Piqué, estoy extremadamente decepcionado. Diciendo eso en mayo, me da la impresión de que es alguien que no está necesariamente buscando soluciones", apuntó Mahut en una entrevista a 'L'Equipe' publicada este martes.

El de Angers cree que el dueño de Kosmos "no está haciendo lo máximo para defender" la celebración de la competición. "Me gustaría que pusiera mucha energía en salvar la Copa Davis que ha organizado, en encontrar soluciones para que tenga lugar en Madrid o en otro lugar", indicó.

Tras recordar que el defensa del FC Barcelona lideró el cambio de formato que vino a "destruir la fórmula que había estado en vigor durante más de cien años", Mahut apeló a posibles razones económicas. "El mensaje que envía es: 'Si en Madrid es complicado y no podemos hacerlo, la cancelamos y ahorro un poco de dinero'. Me molesta mucho en comparación con lo que sucedió durante más de un año, pero quizás le convenga, perdió dinero en el primera edición, que era algo predecible", advirtió.

El ahora número 213 del ranking de la ATP ya había mostrado su queja a las declaraciones de Piqué en un tuit publicado el pasado 14 de mayo, dirigido al catalán. "¿Podemos imaginar jugar el Abierto de Estados Unidos y la Copa Davis en noviembre en Indian Wells, o la Copa Davis tiene que jugarse en Madrid?", escribió en respuesta a las palabras del futbolista y empresario.

"Sé que hay dificultades contractuales, que Kosmos ha firmado tres años con Madrid, pero estamos en una situación extraordinaria y es del interés de todos imaginar soluciones. El espíritu de esta competición ya no es que España sea la sede de la Copa Davis en todo momento. Nada te obliga a hacer estos tres años seguidos, me imagino. ¿Por qué no organizarlo en Indian Wells en octubre o noviembre, después de una serie de torneos que podrían tener lugar en los Estados Unidos?", subrayó.

En este sentido, vería adecuado cancelar "de inmediato la gira de verano estadounidense" para ponerla al final y tras Roland Garros. "Habría un corto período de tiempo, tal vez 15 días, para que los jugadores puedan ir en buenas condiciones a Estados Unidos y encadenar otra serie de torneos que se puedan unir al US Open e Indian Wells en octubre y uniendo la Copa Davis. Así, limitamos los viajes y los riesgos", explicó.